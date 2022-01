Tapferer Barreda: Noch ein Sturz auf kaputte Schulter

Joan Barreda gibt nicht auf und fährt die Dakar 2022 nicht nur mit einer lädierten Schulter weiter, er denkt auch nach einem weiteren Sturz auf Etappe 8 nicht ans aufhören. Bester Honda-Pilot bleibt Pablo Quintanilla.

Die Dakar 2022 geht in die entscheidende Phase und so langsam wird erkennbar, dass die Rallye bei manchen Piloten zunehmend an die Substanz geht. Einer dieser Piloten ist ohne Zweifel Joan Barreda, der nach einem Sturz auf Etappe 6 mit Einschränkungen an der linken Schulter unterwegs ist.

Der Spanier beschrieb die Folgen seines Crashs als ‹harten Schlag gegen die Schulter im Bereich des Schlüsselbeins›, immer wieder ist aber von einem gebrochenen Schlüsselbein die Rede. Sicher scheint nur, dass der 38-Jährige große Anstrengungen auf sich nehmen muss, um weiterzumachen. Dass er auf Etappe 8 einen weiteren Sturz verkraften musste, ist dabei keine Hilfe.



«Am Anfang war es wirklich schwierig mit viel Sand. Mein Fahrwerk war weicher eingestellt, deshalb war es umso komplizierter. Ich bin über eine Düne gesprungen und gestürzt», berichtete der Honda-Pilot. «Meine Schulter fühlte sich heute besser an, aber nach dem Sturz hatte ich um das Schlüsselbein herum für ein paar Minuten starke Schmerzen. Ich habe versucht, bis zum Tanken konzentriert zu bleiben und mit einem guten Rhythmus weiterzumachen.»

Umso erstaunlicher, dass Barreda lediglich 11:43 min auf Etappensieger Sam Sunderland (GASGAS) verlor. Selbst sein Rückstand von 14 min in der Gesamtwertung ist noch nicht aussichtslos.



«Es war ein guter Tag, aber am Ende, etwa 50 km vor dem Ende, habe ich einen Fehler gemacht und dabei etwa zehn oder zwölf Minuten verloren», ärgerte sich der 29-fache Tagessieger. «Ich bin zufrieden, aber es könnte besser sein. Dienstag ist ein weiterer Tag und wir werden versuchen, noch einmal Zeit aufzuholen. Vorne geht es eng zu, am wichtigsten ist ein guter Rhythmus. Alles kann passieren, denn es bleiben noch vier Tage, mit viel Navigation auf wirklich anspruchsvollen Etappen.»

Teamkollege Pablo Quintanilla wurde heute Zweiter und liegt nur 5:30 min hinter Sunderland. Für Barreda eröffnet das tatsächlich die Perspektive, am Dienstag seinen Rückstand reduzieren zu können.