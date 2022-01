Bester KTM-Pilot: Matthias Walkner in Lauerstellung

Als Dritter auf Etappe 8 behauptete Matthias Walkner seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung. Der Red Bull KTM-Pilot weiß, dass jeder Fehler den Sieg bei der Dakar 2022 kosten kann.

Mit den GASGAS-Piloten Daniel Sanders und Sam Sunderland sowie Yamaha-Ass Adrien Van Beveren hatte die Dakar 2022 bereits drei Führende. Bester KTM-Pilot ist Matthias Walkner, der seit der vierten Etappe Zweiter der Gesamtwertung ist.

Der Österreicher agierte weitgehend unauffällig und leistete sich keine gravierenden Fehler. Auf der achten Etappe kam der 35-Jährige nach 3:52 Std. im Ziel an und büßte überschaubare 4:11 min ein. Der Rückstand auf Dakar-Leader Sunderland ist mit 3:52 min wenige Sekunden geringer.



«Jeder Tag ist wichtig, weil man jeden Tag viel Zeit gewinnen oder verlieren kann. Heute war ein Tag, an dem ich pushen musste», sagte der Dakar-Sieger von 2018. «Ich konnte von hinten starten und konnte Zeit aufholen. Am Ende war ich zufrieden mit meiner Leistung – ich habe wirklich alles gegeben und es war alles, was ich in mir habe.»

Die Dakar geht allmählich in ihre entscheidende Phase. Die Top-6 liegen innerhalb 15 Minuten, aber wer vier Tage vor dem Ende schon einen Toby Price abschreiben, der als Neunter 32 min zurückliegt?



«Es sieht nicht so schlecht für uns aus, aber es sind noch vier weitere lange Tage», gibt auch Walkner zu bedenken. «Das Spiel läuft bereits seit einer Woche und es geht immer auf und ab, auf und ab. Die Abstände sind super eng. Am Ende ist es einfach wichtig, keine großen Fehler mehr zu machen und bis jetzt fühle ich mich gut.»