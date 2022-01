Danilo Petrucci (KTM): Plötzlich im falschen Tal

Wüsten-Rookie Danilo Petrucci (Tech3 KTM) sicherte sich am Montag auf dem achten Teilstück der Rallye Dakar Rang 25 und ärgerte sich über einen Fehler gegen Ende der Marathon-Etappe über 395 Kilometer.

Die achte Etappe der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien ging bei den Motorrädern an den Briten Sam Sunderland (GASGAS), der sich damit die Führung in der Gesamtwertung von Yamaha-Ass Adrien Van Beveren zurückholen konnte. Als Dritter kam Matthias Walkner an, Toby Price und Kevin Benavides brachten ihre KTM auf die Ränge 6 und 13. Die Überraschung war KTM-Privatier Mason Klein aus den USA mit Rang 5.

Dakar-Rookie Danilo Petrucci quälte sich am Montag auf Rang 25, der 31-Jährige büßte dabei knapp 24 Minuten auf Sunderland ein. Der Italiener war nach einer der bisher längsten Etappen gezeichnet, aber nicht unzufrieden.



«Ich freue mich, dass ich das Ziel erreicht habe, weil es ein sehr, sehr langer Tag war», stöhnte «Petrux» nach mehr als vier Stunden gewerteter Fahrzeit. «Von Beginn an habe ich versucht einen guten Rhythmus zu finden, um dann zu attackieren, als es sicher war. Ich war zufrieden mit meiner Navigation, aber kurz vor dem Ende war ich plötzlich im falschen Tal. Ich musste umkehren, um wieder auf die richtige Piste zu kommen. Das ist frustrierend, aber es bedeutet auch, dass ich für Dienstag eine gute Startposition habe.»