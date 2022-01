Dakar 2022: KTM und Honda hetzen GASGAS hinterher

Kevin Benavides will zweiten Dakar-Sieg

Wie erwartet kämpfen KTM und Honda bei der Rallye Dakar 2022 zwar miteinander und auf Augenhöhe, beide Marken fahren bisher aber GASGAS hinterher. Wie das Rennen ausgeht, ist drei Tage vor dem Ende völlig offen.

Die Dakar 2022 war auf den ersten acht Etappen nicht arm an erstaunlichen Ereignissen und unerwartete Wendungen. Unerwartet wurde die 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt aber an keinem Tag von einem der favorisierten Piloten von Red Bull KTM oder der Honda Racing Corporation angeführt. Sieben von acht Etappen führte ein GASGAS-Pilot die Dakar-Wertung an, Yamaha zeigte sich auf einer Etappe ganz vorne.

Wer am Ende Dakar-Sieger sein wird, ist dennoch völlig offen, denn nach 2700 km liegen die Top-7 innerhalb nur 21 Minuten! Leader Sam Sunderland muss die heutige neunte Etappe eröffnen und könnte zumindest einen kleinen Teil seines geringen Polsters verlieren.

Die Chancen von KTM und Honda, die Dakar 2022 im Schlussspurt für sich zu entscheiden, sind praktisch identisch. Beide Werksteams sind mit zwei Piloten vertreten. Für die Österreicher halten Matthias Walkner (+3:45 min) und Vorjahressieger Kevin Benavides (+14:47 min) die Fahne hoch. Für die Japaner Pablo Quintanilla (+5:30 min) und Joan Barreda (+14:38 min).

Nicht zu vergessen ist Yamaha-Ass Adrien Van Beveren (+4:43 min), der geschickt taktiert und sich bisher keine Fehler leistete. Und auch Sherco-Pilot Lorenzo Santolino (+21:09 min) könnte das Zünglein an der Waage und der lachende Dritte sein.