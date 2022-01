Jetzt will es Danilo Petrucci auch ins Ziel schaffen

Danilo Petrucci will die Dakar 2022 in Jeddah auf dem Podium beenden

Danilo Petrucci liefert ein starkes Debüt als Rallye-Pilot bei der Dakar 2022 ab. Zwei Tage vor dem Ende denkt der KTM-Pilot aber weniger an Etappensiege, als ans Ankommen.

Zehn Etappen hat Danilo Petrucci bereits überstanden, und das haben nicht alle dem früheren MotoGP-Piloten zugetraut. Denn der Italiener ist zwar körperlich fit wie kaum ein anderer Teilnehmer, doch eine Rallye über 8000 km durch wie Wüste und mit wenig Schlaf sind etwas grundsätzliches anderes, als ein MotoGP-Rennen über 25 Runden.

Und Petrucci hat viel erlebt: Zuerst die Sorge, ob er wegen eines positiven Covid-Tests überhaupt teilnehmen kann. Dann der Ausfall auf Etappe 2 wegen einer kaputten Sicherung. Krönung seiner ersten Dakar-Teilnahme der Sieg auf Etappe 5 – der 31-Jährige aus Terni weinte vor Freude.

Nun hat sich der Fokus von Petrucci geändert. Auf der heutigen elften Etappe steht eine schwierige Wertungsprüfung von 346 km an, am letzten Tag dann die Spazierfahrt über 164 km zum Podium in Jeddah.

«Etappe 10 war hart, weil es im Laufe des Tages sehr heiß wurde und passieren leichter Fehler», sagte Petrucci, der überschaubare 7:53 min auf den zweifachen Dakar-Sieger und Tagesschnellsten Toby Price (Red Bull KTM) einbüßte. «Ich bin mit meinem Ergebnis zufrieden, aber ich habe nicht zu viel gepusht. Denn wir sind kurz vor dem Ende und mein Hauptziel war immer, es bis ins Ziel zu schaffen. Nur noch zwei Tage und ich freue mich auf das Ende.»

Durch den Ausfall auf Etappe 2 fährt Petrucci dank der Joker-Regelung in der Gesamtwertung außerhalb der Konkurrenz mit. Dennoch hat sich der Tech3-KTM-Pilot viel Respekt bei seiner ersten Dakar-Teilnahme verdient.