Pablo Quintanilla ist Hondas letzte Dakar-Hoffnung

Für Honda verlief die Dakar 2022 mit Höhen und Tiefen. Die Hoffnungen, dass der dritte Triumph in Folge bei der härtesten Rallye gefeiert werden kann, ruhen allein auf Pablo Quintanilla.

Seit Beginn der 44. Dakar-Ausgabe ist Pablo Quintanilla der beste Honda-Pilot. Unter diesem Gesichtspunkt hat sich die Verpflichtung des schnellen Chilenen, der im letzten Jahr noch für Husqvarna an den Start ging, bereits gelohnt.

Auf der elften Etappe machte Quintanilla das Beste aus der Situation und kam als Sechster um 7:40 min nach Tagessieger Kevin Benavides (Red Bull KTM) ins Ziel. In der Gesamtwertung reichte das zur Verbesserung auf Platz 2 mit einem Rückstand von 6:52 min.



«Heute war ein wichtiger Tag. Es war super hart. Ich denke, es war die härteste Etappe der gesamten Dakar», stöhnte der Honda-Pilot nach der 346 km langen Wertungsprüfung. «Es gab am Anfang viele Dünen, die sehr tief und manchmal schwer zu überwinden waren. Ich habe nur einen kleinen Fehler an einem Wegpunkt gemacht, bei dem ich vielleicht zwei oder drei Minuten verloren haben. Es war ein hartes Rennen. Ich habe den ganzen Tag versucht zu pushen.»

Um seinen ersten Dakar-Sieg einzufahren, es wäre der dritte für Honda in Serie, muss der 35-Jährige auf der mit 164 km kurzen letzten Etappe volles Risiko gehen.



«Bis jetzt mit meiner Leistung zufrieden. Wir einen super guten Job gemacht und jeden Tag ein paar Minuten fehlerfrei aufgeholt», meinte Quintanilla. «Diese zwei Wochen waren wirklich hart für alle. Ich bin glücklich und wir haben noch eine Etappe über 160 km vor uns. Wir müssen konzentriert bleiben, denn das Rennen ist erst vorbei, wenn wir die Ziellinie überqueren.»

Was für Honda auf der zwölften Etappe spricht: Quintanilla hat mit Ricky Brabec einen Teamkollegen vor, und mit Nacho Cornejo einen Teamkollegen hinter sich am Start. Die drei werden versuchen, sich gegenseitig zu pushen, um GASGAS-Ass Sam Sunderland am letzten Tag noch abzufangen.