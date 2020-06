Deutsche Rallye-Meisterschaft mit kompaktem Kalender

Kompakter Kalender der DRM mit vier Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte, ADAC Rallye Masters startet 2020 zu drei Wertungsläufen, gemeinsames Finale von DRM und ADAC Rallye Masters im November in Sulingen.

Nach eingehender Abstimmung mit Veranstaltern und Behörden umfasst der Kalender der Deutschen Rallye-Meisterschaft DRM 2020 nach derzeitiger Planung insgesamt vier nationale Veranstaltungen. Das ADAC Rallye Masters geht bei drei DRM-Läufen an den Start.

Die DRM-Saison startet in diesem Jahr mit der AvD Sachsen-Rallye vom 3. bis 5. September. Danach folgen die ADAC Junior Rallye Baden-Württemberg am 31. Oktober und die ADAC rthb Rallye Hessisches Bergland am 13. und 14. November. Das Saisonfinale wird bei der ADAC Rallye «Rund um die Sulinger Bärenklaue» am 20. und 21. November ausgetragen.

Das ADAC Rallye Masters ist bei der AvD Sachsen-Rallye, der ADAC Junior Rallye Baden-Württemberg und der ADAC Rallye «Rund um die Sulinger Bärenklaue» in und um Sulingen dabei.

Die Festlegung der Einzelheiten zur Durchführung der DRM und des ADAC Rallye Masters erfolgt in den kommenden Wochen durch Vertreter des ADAC gemeinsam mit dem DMSB.

Die ADAC Rallye Saarland-Pfalz, ursprünglich geplant für den 21. und 22. August, sowie die ADAC Rallye Oberland, die am 25. und 26. September in Weilheim und Umgebung durchgeführt werden sollte, finden aufgrund weiterhin bestehender Planungsunsicherheiten hinsichtlich umfangreicher Pandemieauflagen und behördlicher Genehmigungen im Jahr 2020 nicht statt.