Start für DRM und ADAC Rallye Masters in Sulingen

Die ADAC Rallye «rund um die Sulinger Bärenklaue» Anfang Mai ist der neue Rallye-Saisonauftakt der Rallye-Championate in Deutschland.

Die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) und das ADAC Rallye Masters starten am 8. Mai rund um Sulingen die Saison 2021. Beim Saisonstart der besten Rallye-Piloten Deutschlands in Niedersachsen bei der „ADAC Rallye rund um die Sulinger Bärenklaue“ feiert auch der neue ADAC Opel e-Rally Cup seine Weltpremiere.

Die Rallye Sulingen übernimmt den Saisonstart der DRM und des ADAC Rallye Masters von der Rallye Erzgebirge. Die kann aufgrund der pandemischen Entwicklung im Erzgebirge nicht zum geplanten Termin im April durchgeführt werden. Die Region um Stollberg zählte in den vergangenen Wochen zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Landkreise in Deutschland. Aufgrund der momentanen Einschränkungen im öffentlichen Leben ist eine Planung der Rallye und die erforderliche Abstimmung und Genehmigung mit den Behörden derzeit nicht möglich. In den kommenden Wochen wird geprüft, ob die Rallye Erzgebirge zu einem späteren Termin nachgeholt werden kann.

Kalender 2021: ADAC Rallye Masters und DRM (Änderungen vorbehalten):

08.05.21 - ADAC Rallye „Rund um die Sulinger Bärenklaue“, Sulingen

29.05.21 - AvD-Sachsen-Rallye, Zwickau

12.06.21 - ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke

21.08.21 - ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel

16.10.21 - ADAC KNAUS TABBERT 3 Städte Rallye, Freyung

TBA - ADAC Rallye Erzgebirge, Stollberg