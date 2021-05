n-tv präsentiert auch 2021 die Höhepunkte der DRM

DRM-Magazin «PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» läuft exklusiv bei n-tv Highlights der Meisterschaftsläufe am Wochenende nach den Rennveranstaltungen Rallye-Höhepunkte auf ntv.de.

Der Nachrichtensender n-tv präsentiert auch 2021 die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) im frei empfangbaren Fernsehen. Mit der Fortsetzung des DRM-Magazins «PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» bringt der Sender aus der Mediengruppe RTL weiterhin die Highlights von DRM, dem ADAC Rallye Masters und erstmals auch vom neuen elektrischen ADAC Opel e-Rally Cup auf die Bildschirme der Fans. Die Berichterstattung startet mit den Höhepunkten der 50. ADAC Rallye Stemweder Berg am Samstag, 19. Juni um 10:30 Uhr. Online sind die Zusammenfassungen auf Deutschlands führender Streamingplattform TVNOW zu sehen.

Im bewährten Format berichtet n-tv bei «PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» exklusiv und umfassend von der höchsten deutschen Rallye-Liga. Das DRM-Magazin wird jeweils am Samstag- und Sonntagmorgen in der Woche nach den Rallyes ausgestrahlt. Die Highlights der DRM werden online auch bei ntv.de zu sehen sein. Das DRM-Magazin ist in diesem Jahr nicht das einzige ADAC Motorsport-Highlight bei n-tv. Auch das Magazin zur Deutschen GT-Meisterschaft, dem ADAC GT Masters, ist weiterhin bei n-tv zu sehen.

«PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» – Die Sendezeiten

50. ADAC Rallye Stemweder Berg

Samstag, 19.06.21, 10:30 Uhr

Sonntag, 20.06.21, 08:30 Uhr (Whd.)

ADAC Saarland-Pfalz Rallye

Samstag, 28.08.21, 10:30 Uhr

Sonntag, 29.08.21, 08:30 Uhr (Whd.)

ADAC Cimbern Rallye

Samstag, 18.09.21, 09:30 Uhr

Sonntag, 19.09.21, 07:30 Uhr (Whd.)

57. ADAC Knaus Tabbert 3-Städte-Rallye

Samstag, 23.10.21, 09:30 Uhr

Sonntag, 24.10.21, 07:30 Uhr (Whd.)

AvD-Sachsen-Rallye

Samstag, 06.11.21, 09:30 Uhr

Sonntag, 07.11.21, 07:30 Uhr (Whd.)

Termine DRM / ADAC Rallye Masters 2021 (Änderungen vorbehalten)

11. – 12.06.2021 50. ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke

’20. – 21.08.2021 ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel

11.09.2021 ADAC Cimbern Rallye, Süderbrarup

14. – 16.10.2021 57. ADAC Knaus Tabbert 3-Städte-Rallye, Freyung

28. – 30.10.2021 AvD-Sachsen-Rallye, Zwickau