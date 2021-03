ADAC Cimbern Rallye wird Meisterschaftslauf

ADAC Cimbern Rallye komplettiert aktuellen DRM-Kalender mit sechs Veranstaltungen, Deutschlands Rallye-Elite startet am 11. September rund um Schleswig, AvD-Sachsen-Rallye als Saisonfinale Ende Oktober.

Die ADAC Cimbern Rallye wird offizielle Station der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) und des ADAC Rallye Masters 2021. Am 11. September startet die nationale Rallye-Elite in den Meisterschaftslauf rund um das schleswig-holsteinische Süderbrarup. Der Lauf im Norden Deutschlands ist somit die vierte von sechs Veranstaltungen im DRM-Kalender. Das Finale der DRM wird in diesem Jahr erstmals in Sachsen ausgetragen, die AvD-Sachsen-Rallye markiert an einem neuen Termin vom 28. - 30. Oktober den Saisonabschluss.

Die ADAC Cimbern Rallye findet 2021 zum achten Mal statt. Auf den bekannt abwechslungsreichen Wertungsprüfungen geht es für die Teilnehmer im September um den Sieg. Im vergangenen Jahr gewann Christian Riedemann im Škoda Fabia R5 Evo Deutschlands nördlichste Rallye. Die ADAC Cimbern Rallye ersetzt im Kalender von DRM und dem ADAC Rallye Masters die ADAC Rallye Erzgebirge, die pandemiebedingt abgesagt werden musste und auch zu einem späteren Termin in diesem Jahr nicht nachgeholt werden kann.

Aus gleichem Grund wird auch die Ende Mai geplante AvD-Sachsen-Rallye in den Herbst verschoben. Die Rallye rund um Zwickau findet nun als Finale von DRM, ADAC Rallye Masters und des neuen ADAC Opel e-Rally Cup am geplanten Ersatztermin vom 28. - 30. Oktober statt.

Kalender ADAC Rallye Masters und DRM 2021:

07. - 08.05.21: 33. ADAC Actronics Rallye Sulingen, Sulingen

11. - 12.06.21: 50. ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke

20. - 21.08.21: ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel

11.09.21: ADAC Cimbern Rallye, Süderbrarup

14. - 16.10.21: ADAC Knaus Tabbert 3 Städte Rallye, Freyung

28. - 30.10.21: AvD-Sachsen-Rallye, Zwickau

Änderungen vorbehalten