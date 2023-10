Griebel dominiert Finale und feiert dritten Titel

Gesamtsieg und Power Stage Sieg bei der ADAC Rallye Stemweder Berg, dem Finale der Deutschen Rallye-Meisterschaft 2023, nach 2018 und 2021 dritter Deutscher Meistertitel.

Pfeilschnell und mit Nerven aus Stahl. Mit dieser meisterlichen Mischung hat Marijan Griebel (34, Hahnweiler) nicht nur die ADAC Rallye Stemweder Berg vom Start bis ins Ziel dominiert, sondern sich gleichzeitig auch seinen dritten deutschen Meistertitel nach 2018 und 2021 gesichert. Gemeinsam mit seinem Pfälzer Beifahrer Tobias Braun, der am ersten Rallyetag seinen 29. Geburtstag feierte, setzte sich der Polizeihauptkommissar vom Start weg an die Spitze des gut 60 Teilnehmer starken Feldes und baute die Führung sukzessive aus. Weder ein Regenschauer auf den ersten beiden Wertungsprüfungen, noch die einsetzende Dunkelheit am Ende der ersten Etappe konnte das Duo auf ihrem Pole Promotion Skoda Fabia RS Rally2 stoppen.

Da Marijan Griebel durch den Ausfall beim zweiten Saisonlauf mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Christian Riedemann (36, Kirchdorf) zum Finale gereist war, genügte ein Sieg noch nicht zum sicheren Titelgewinn. Auch die finale Power Stage, bei der für die fünf schnellsten Fahrer Zusatzpunkte vergeben werden, musste der Pfälzer gewinnen, um nicht von den Ergebnissen der direkten Konkurrenten abhängig zu sein.

Und Griebel lieferte. Während Kontrahent Riedemann weniger als einen Kilometer vor dem Ziel von der Strecke rutschte und die Rallye beenden musste, brannte Griebel mit einem «finale furioso» eine beeindruckende Zeit in den Asphalt, sicherte sich bereits zum vierten Mal in dieser Saison alle fünf Bonuspunkte und krönte sich damit zum dritten Mal zum Deutschen Rallye Meister.

«Wahnsinn, ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Die Rallye war, speziell am Freitag durch die unklaren Wetterbedingungen, extrem schwer und nervenaufreibend. Wir durften uns keinen einzigen Fehler erlauben, da wir die Rallye gewinnen mussten, um noch eine Chance auf den Titel zu haben. Nach dem unfallbedingten Aus Anfang Mai haben wir alle 105 möglichen Zähler gesammelt, das ist sensationell. Ich möchte ein riesiges Dankeschön an meinen Beifahrer Tobi und das Team Pole Promotion, aber natürlich auch an meine Familie, Partner und Fans aussprechen. Alle haben zum Gelingen dieser unvergesslichen Saison beigetragen und können sich nun mit uns über das Erreichen des großen gemeinsamen Ziels freuen», bilanziert der frischgebackene dreifache Titelträger im Ziel der Veranstaltung. (Griebel)