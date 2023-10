Julius Tannert wird Deutscher Vize-Rallyemeister 2023

Für Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian hat sich die Aufholjagd gelohnt. Das Duo holt den zweiten Platz bei der Rallye Stemweder Berg und sichert sich erneut den Vize-Titel in der Deutschen Rallyemeisterschaft.

Beim letzten Lauf der Deutschen Rallyemeisterschaft konnten gleich vier Teams um die Meisterkrone fahren. Der Showdown bei der Rallye Stemweder Berg wurde zum erwarteten Schlagabtausch der besten Rallye-Piloten Deutschlands. Für das stark besetzte Starterfeld ging es auf den 13 Wertungsprüfungen rund um Lübbecke in Nordrhein-Westfalen um jede Zehntelsekunde.

Mitten im Titelkampf waren Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian im 300 PS starken Škoda Fabia RS Rally2 vom Eurosol Racing Team Hungary. Die Sieger des Saisonauftakts im Erzgebirge lagen nach einem weiteren Podestplatz in Sulingen zur Halbzeit in Führung der Deutschen Rallyemeisterschaft, mussten aber nach einem Ausfall bei der Rallye Mittelrhein ihre Spitzenposition abgeben. Bei der Rallye Saarland-Pfalz konnte das Duo mit einem starken zweiten Platz wertvolle Punkte aufholen und gingen als einer der vier Titelaspiranten an den Start in Lübbecke. Pünktlich zum Beginn der Rallye setzte heftiger Regen ein und wirbelte das Klassement durcheinander. Julius Tannert und Frank Christian setzten dabei auf die richtigen Reifen und konnten sich souverän auf dem zweiten Platz behaupten.

Am zweiten Tag der Rallye verteidigte der Zwickauer in einem knallharten Sekundenkampf seine Position gegen die starke Konkurrenz, setzte mit insgesamt fünf Bestzeiten mehrere Ausrufezeichen und sicherte sich den zweiten Gesamtplatz bei der Rallye Stemweder Berg. Mit vier Zusatzpunkten in der Powerstage holten sich Julius Tannert und Frank Christian den Titel des Deutschen Vize-Rallyemeisters 2023.

«Für uns war es eine großartige Saison und wir standen bei jeder Rallye, die wir beendet haben, auf dem ersten oder zweiten Platz. Das macht uns stolz und zeigt, dass wir in der Lage waren, um die Krone zu fahren. Ich freue mich sehr über den Vize-Titel und es ist ein toller Saisonabschluss nach einer spannenden Aufholjagd. Wir haben niemals aufgegeben und ich möchte mich besonders bei Frank Christian, dem Eurosol Racing Team Hungary und meinen Partnern für die besondere Unterstützung bedanken. Die Fans haben uns dieses Jahr ebenfalls immer weiter angetrieben und ich hoffe, wir konnten eine gute Show abliefern», freut sich Tannert im Ziel der Rallye.

Punktestand DRM 2023

1. Marijan Griebel 134

2. Julius Tannert 118

3. Philip Geipel 117

4. Christian Riedemann 106

5. Dennis Rostek 82