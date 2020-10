DTM-Zeitreise: Das unglaubliche Überholmanöver

Die DTM trägt am Wochenende das achte Event des Jahres in Zolder aus. Wir erinnern uns an ein unglaubliches Überholmanöver aus der Vergangenheit.

Am 5. Mai 2002 war Zolder Austragungsort des zweiten Saisonlaufs der DTM. Obwohl sich viele über die Rückkehr der DTM an ihre Geburtsstätte freuten, zeigte sich die Rennstrecke in der belgischen Provinz Limburg von der eher unfreundlichen Seite: Es regnete das ganze Wochenende in Strömen.

Es gab mehrere Safety-Car-Einsätze, im Qualifikationsrennen konnte sogar nur drei Runden lang frei gefahren werden. Im Hauptrennen sorgte Michael Bartels für eine kuriose Situation: In Führung liegend überholte er mit seinem Opel Astra V8 Coupé aus Versehen das Safety-Car.

Eine Stop-and-Go-Strafe war die Folge, Bartels Chancen auf den lange ersehnten Podiumsplatz waren dahin. Opel-Sportchef Volker Strycek ärgerte sich: «So einen Fehler akzeptiere ich nicht.»

Da halfen auch die in Zolder erstmals bei Opel verbauten Erweiterungen des Heckflügels, offiziell als ‚Halterung‘ deklariert, nicht mehr ...