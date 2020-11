1,25 Millionen Euro: DTM-Mercedes steht zum Verkauf 24.11.2020 - 09:08 Von Andreas Reiners

DTM © DTM Pascal Wehrlein

Jemand Interesse an einem DTM-Auto von Mercedes? Aktuell steht ein C 63 DTM zum Verkauf. Das Problem: Man muss eine Menge Geld auf den Tisch legen, um sich den Boliden in die Garage stellen zu können.