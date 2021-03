Mit zwei Mercedes: Auch HRT steigt in die DTM ein

Das Haupt Racing Team geht in der DTM 2021 an den Start. Das Team des ehemaligen DTM-Piloten Hubert Haupt wird mit zwei Mercedes-AMG GT3 vertreten sein.

Es wird merklich voller in der Startaufstellung der DTM: Jetzt hat auch das Haupt Racing Team seinen Einsatz in der DTM offiziell bekanntgegeben. Dabei wird die Mannschaft des früheren DTM-Piloten Hubert Haupt von Mercedes-AMG Motorsport unterstützt. HRT geht mit zwei Mercedes-AMG GT3 an den Start.

Wer im Juni 2021 beim geplanten Saisonauftakt der DTM in Monza am Steuer der beiden HRT-Fahrzeuge auf Punktejagd gehen wird, steht aktuell noch nicht fest. Die Fans dürfen sich jedoch auf ein hochkarätiges Fahreraufgebot freuen, das demnächst bekanntgegeben wird, teilte HRT mit.

Für Teambesitzer Hubert Haupt schließt sich mit dem DTM-Engagement 2021 ein Kreis: Der Münchner Unternehmer und Rennfahrer war 1991/1992 selbst als Pilot für Audi in der DTM erfolgreich und trat 2001 noch einmal für Opel in der Tourenwagenserie an. Jetzt trägt sich sein im Juni 2020 gegründetes Motorsportteam in die Geschichtsbücher der DTM ein, die ab dieser Saison erstmals mit GT3-Fahrzeugen an den Start gehen wird.

Neben den acht DTM-Rennwochenenden mit insgesamt 16 Meisterschaftsläufen bestreitet HRT in der Saison 2021 auch noch ein anspruchsvolles weiteres GT3-Programm. Dazu gehören zum Beispiel die Langstreckenrennen der Fanatec GT World Challenge Europe inklusive des traditionsreichen 24-Stunden-Rennens von Spa-Francorchamps. In Deutschland tritt HRT bei ausgewählten Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) an und wird Anfang Juni als Saisonhighlight auf dem Nürburgring das legendäre 24h-Rennen in Angriff nehmen.

«Ich freue mich sehr auf die DTM. Diese Serie ist eng mit meiner persönlichen Laufbahn als Rennfahrer verbunden – und jetzt auch als Teambesitzer. Wir sind mit HRT erst Mitte 2020 gestartet und konnten als Performance Team von Mercedes-AMG schon einige große Erfolge im GT3-Bereich verbuchen. Der Einstieg in die DTM ist für uns nun der nächste logische Schritt. Wir wissen, dass die Herausforderung riesengroß ist, aber genau das lieben wir. Wir alle bei HRT sind Motorsportler aus Leidenschaft und werden diese Aufgabe gewohnt professionell angehen», sagte Teambesitzer Hubert Haupt.