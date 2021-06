Bevor der Sprit ausgeht: DTM verkürzt Monza-Rennen 04.06.2021 - 15:28 Von Andreas Reiners

DTM © DTM Die DTM startet Mitte Juni in die neue Saison

Die DTM will 2021 die schnellste GT3-Rennserie werden und reizt die Balance of Performance deshalb aus. Das führt dazu, dass es in Monza möglicherweise der Sprit ausgegangen wäre.