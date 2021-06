Berger: Auf ServusTV stellt er seine neue DTM vor

Am 19. Juni startet die DTM mit dem ersten Rennen des Jahres in die neue Saison. Heute ist Serienchef Gerhard Berger zu Gast bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV.

Gerhard Berger hat das fast Unmögliche geschafft. Mit einer umfassenden Reform gibt er der DTM trotz Ausstiegs prominenter Marken eine Zukunft. Kommendes Wochenende (18. bis 20. Juni) erfolgt im italienischen Monza die Premiere der Rennserie im neuen Format.

Im Vorfeld des Starts in eine neue Ära spricht der Österreicher am Montag ab 20.15 Uhr bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV unter anderem über das neue GT3-Reglement.

Am Sonntag startete Österreich in Bukarest gegen Nordmazedonien mit einem Sieg in die EM. Bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ziehen Ivica Vastic, Marc Janko, Berti Vogts, Alex Manninger und Martin Harnik aus Ergebnis und Leistung ihre Schlüsse für die weiteren Gruppenspiele.

Moderation: Christian Brugger

Die Themen:

Fußball: Österreichs Start in die EM

Motorsport: DTM-Auftakt in Monza

Die Gäste:

Ivica Vastic (Ältester EM-Torschütze)

Marc Janko (70-facher ÖFB-Teamspieler)

Berti Vogts (Deutscher EM-Titeltrainer 1996)

Martin Harnik (ÖFB-Rekordspieler bei EM)

Alexander Manninger (Ex-ÖFB-Teamtorhüter)

Gerhard Berger (DTM-Chef)