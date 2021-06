Das ist der Lamborghini Huracan GT3 von Esmee Hawkey 10.06.2021 - 14:34 Von Andreas Reiners

DTM © T3 Motorsport Esmee Hawkey © T3 Motorsport Der Lamborghini der 23-Jährigen

Esmee Hawkey wird 2021 in der DTM an den Start gehen und in einem Lamborghini Huracan GT3 von T3 Motorsport sitzen. Von dem Boliden gibt es ein erstes Foto.