Heiß, heißer, Monza: Bilder von der neuen DTM

Sechs Marken sind 2021 insgesamt am Start

19 Autos sind am Start

Mercedes war im Training am Freitag schnell

Das erste Rennwochenende findet in Monza statt

Die DTM ist am Freitag mit zwei Trainings ganz offiziell in eine neue Ära gestartet. Wir haben einige Bilder von den neuen Autos aus Monza.

Die neue DTM ist am Freitag in Monza ganz offiziell in eine neue Ära gestartet. Die erste Ausfahrt der 19 Autos zum Auftakt des ersten Rennwochenendes war mit Spannung erwartet worden, denn die DTM setzt 2021 auf ein GT3-Reglement, mit neuen Autos, neuen Fahrern und insgesamt sechs Marken.

Audi, BMW, Mercedes, Ferrari und Lamborghini sind permanent am Start, eingesetzt von elf Teams. Hinzu kommt Gaststarter JP Motorsport mit einem McLaren.

Bei 35 Grad Hitze lag in beiden Trainingssessions ein Mercedes-AMG GT3 vorne: Im ersten Training HRT-Pilot Maximilian Götz, im zweiten dann Winward-Mann Philip Ellis.

«Ein guter Start. Es ist schwierig, die Verhältnisse einzuschätzen, weil nicht alle mit neuen Reifen gefahren sind. Ich war mit meinem Auto sehr zufrieden, die Balance ist gut», sagte Ellis nach Trainingsende.

Das Duell der beiden Rennfahrerinnen in der DTM endete am ersten Tag in Monza unentschieden: Im ersten Freien Training hatte Sophia Flörsch im Audi (ABT Sportsline) die Nase vorn, im zweiten die Britin Esmee Hawkey im Lamborghini (T3 Motorsport).

Am Samstag wird es ernst, wenn im Qualifying (ab 10.15 Uhr im Livestream auf ran.de) die Startplätze für das erste Saisonrennen ausgefahren werden. Der erste Lauf geht ab 13.30 Uhr über die Bühne, die Übertragung in Sat.1 und auf ran.de startet um 13 Uhr.

Zur Einstimmung haben wir einige Bilder aus Monza zusammengestellt.