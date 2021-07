Harte Strafe nach Sprit-Fehler: Abril disqualifiziert

Harte Strafe nach einem Problem mit der Benzinprobe: Vincent Avril vom Haupt Racing Team wurde nachträglich vom ersten DTM-Event der Saison 2021 in Monza disqualifiziert.

Das zweite DTM-Rennwochenende auf dem Lausitzring startet mit einer überraschenden Entscheidung am grünen Tisch: Vincent Abril vom Haupt Racing Team wurden die Ergebnisse vom Saisonauftakt in Monza komplett gestrichen.

Das ist das Ergebnis des «schwebenden Verfahrens», mit dem der der Automobilclub von Deutschland (AvD) Ende Juni überrascht hatte. Damals waren keine Einzelheiten mitgeteilt worden. Nur, dass der Fall am Lausitzring verhandelt werde. Das wurde er dann tatsächlich, und das ziemlich lange.

Erst um 18.26 Uhr trudelte die Mitteilung des AvD ein, dass die Sportkommissare Abril nachträglich vom ersten DTM-Event der Saison 2021 in Monza disqualifiziert haben.

Das hat Folgen: Der Franzose verliert damit sowohl seine Pole Position und den zweiten Rang im Rennen 1 am Samstag sowie Platz sechs im Qualifying 2 und den elften Rang im Rennen 2 am Sonntag.

Für Rennen 1 bedeutet das, dass Alex Albon (AF Corse) zum Beispiel nachträglich auf Platz drei aufrückt, Abrils Teamkollege Maximilian Götz ist neuer Zweiter. Außerdem rückt Esteban Muth (T3) in die Top Ten und erhält als Zehnter einen weiteren Punkt.

«Der Grund für den Ausschluss war, dass eine nach dem Qualifying 1 entnommene Benzinprobe aus dem #5 Mercedes-Benz AMG GT3 nicht der für den Saisonauftakt in Monza hinterlegten Referenzprobe des an die Teams ausgegebenen Kraftstoffs entsprach», hieß es in der Mitteilung.

Das habe eine nachträgliche Analyse der Benzinprobe in einem Referenzlabor ergeben und stelle einen Verstoß gegen das DTM-Reglement 2021, Artikel 45.5 dar, heißt es weiter vom AvD.

AvD?Ja, mit dem neuen GT3-Reglement setzt die DTM auch auf einen neuen sportlichen Ausrichter. Der in Frankfurt ansässige AvD stellt für alle DTM-Wettbewerbe die Besetzung der erforderlichen Funktionsträger.

Das Team des AvD umfasst die Funktionen des Race Director, fünf Assistant Race Director, den Vorsitzenden Sportkommissar DTM, einen Sportkommissar DTM, die Vorsitzende der Sportkommissare Rahmenserien, den Jury Sekretär, einen Medical Delegate, den Fahrer des Safety-Car sowie den AvD Media Delegate Race Control.