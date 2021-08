«Kann es nicht erwarten»: Klien vor Debüt im McLaren

Am kommenden Wochenende wird der frühere Formel-1-Fahrer Christian Klien sein DTM-Debüt feiern. Für ihn und JP Motorsport ist 2021 ein Testlauf für 2022.

Noch von der Formel-1-Rennstrecke in Budapest schickte ServusTV-Experte Christian Klien eine Botschaft an seine Fans. Denn der frühere Formel-1-Fahrer wird am kommenden Wochenende im gehobenen Rennfahrer-Alter noch einmal ein Rookie sein: Der Österreicher feiert in Zolder sein Debüt in der DTM.

Drei Gaststarts stehen mit dem Team JP Motorsport und dem McLaren 720S GT3 an: Nach Zolder ist Klien auch am Nürburgring und in Assen dabei.

Es wird eine Art Testlauf, sein, denn das nahe Mönchengladbach angesiedelte JP-Team von Patryk Krupinski hat den dauerhaften Einstieg in die DTM für 2022 geplant.

«Wir können es nicht erwarten, unseren McLaren an den Start zu bringen. Es wird ein aufregendes Rennwochenende, auch für mich, ich fahre zum ersten Mal DTM. Ich habe mir die letzten Rennen angeschaut, Lausitzring war großartig, sehr aufregende Rennen und tolle Kämpfe auf der Strecke», sagte Klien.

Er geht 2021 mit dem Team auch in der GT Open an den Start, Krupinski ist in der GT Open sein Partner im Cockpit. Nach vier Rennwochenenden belegt KLien dort mit 22 Punkten Gesamtplatz acht.

Klien und das Team haben sich mit Testfahrten vorbereitet, unter anderem in Zolder. Der 38-Jährige zeiegte sich damals im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zufrieden: «Es gab keine Probleme, der McLaren ist leistungsmäßig und in der Fahrbarkeit ausgezeichnet aufgestellt. Das Eingewöhnen gelang schon recht gut, ich kam gut in den Rhythmus. Und was auch wichtig war: Ich hatte schnell Vertrauen in das Auto. Insgesamt sehe ich sehr viel Potenzial.»