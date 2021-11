DTM 2022: Testfahrten in Hockenheim und Portimao

Zum ersten DTM-Aufeinandertreffen kommt es vom 4. bis 7. April auf dem Hockenheimring. Unmittelbar vor dem ersten DTM-Rennwochenende steht ein zweiter Pre-Season-Test der DTM-Plattform in Portimao im Kalender.

Der April wird für die DTM zum Testmonat: Traditionell macht der 4,574 Kilometer lange Kurs von Hockenheim in der ersten vollen Aprilwoche den Anfang. Dabei sind der Dienstag und der Mittwoch exklusiv für die Teams der DTM reserviert, während der Montag für die Nachwuchsserie DTM Trophy mit den seriennahen GT-Sportwagen und der Donnerstag für den Markenpokal BMW M2 Cup vorbehalten sind.

In der Algarve werden die DTM-Rennwagen am Dienstag und Mittwoch vor allem in den Abendstunden auf der 4,684 Kilometer langen Rennstrecke testen

«Die Pre-Season-Tests sind seit Jahren elementarer Bestandteil der DTM-Saison. Für den ersten Schlagabtausch hat Hockenheim eine lange Tradition. Nach der Winterpause ist das ein echtes Happening für alle Beteiligten. Schon jetzt können wir es kaum erwarten», sagt Frederic Elsner, Director Event & Operations der ITR. «Dazu kommen die beiden Testtage in Portugal zur intensiven Vorbereitung auf den Saisonauftakt und die Premiere auf der Rennstrecke von Portimão.»

Portimão ist ebenso wie der italienische Grand-Prix-Kurs von Imola neu im Kalender der 35. DTM-Saison, in den Spa-Francorchamps in Belgien zurückgekehrt ist.

Neben dem Red Bull Ring in Österreich geht die DTM in Deutschland traditionell auf dem Lausitzring inklusive Turn 1 sowie auf dem Norisring in Nürnberg und auf dem Nürburgring an den Start, ehe das Finale vom 7. bis 9. Oktober in Hockenheim ausgetragen wird.