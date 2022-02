DTM 2022: Mit Schumacher und Hawkey Richtung 30 Autos

Die DTM startet Ende April in ihre neue Saison. Das Starterfeld kann sich sehen lassen: 26 Autos sind inzwischen offiziell dabei, doch das dürfte noch nicht alles sein.

Nach der «Woche der Verkündungen» konnte die DTM in den vergangenen Tagen nachlegen. Bestätigt wurde zum Beispiel David Schumacher, der 2022 in einem Mercedes-AMG GT3 des Winward-Teams an den Start gehen wird.

In der neuen Saison ebenfalls dabei: Esmee Hawkey, die Britin wird wieder in einem Lamborghini Huracan GT3 evo von T3 Motorsport sitzen. Teamchef Jens Feucht bestätigte, dass der Rennstall an dem Einsatz eines weiteren Autos arbeite.

Wer auf jeden Fall noch fehlt ist AF Corse mit Ferrari, nachdem es nach dem Norisring-Eklat Ausstiegs-Überlegungen gab, wird das Team auch 2022 an den Start gehen. Das bestätigte zuletzt Teamchef Amato Ferrari. Wie 2021 sollen zwei Ferrari zum Einsatz kommen.

Offiziell bestätigt sind damit bislang 26 Autos von den Marken Audi, BMW, Mercedes, Lamborghini und Porsche, die von 13 Teams eingesetzt werden.

Die Teams und Fahrer in der Übersicht:

Abt Sportsline (drei Audi R8 LMS GT3 Evo II): René Rast, Kelvin van der Linde, Ricardo Feller



Team Rosberg (zwei Audi R8 LMS GT3 Evo II): Nico Müller, Dev Gore



Attempto Racing (ein Audi R8 LMS GT3 Evo II): Marius Zug



Schubert Motorsport (zwei BMW M4 GT3): Sheldon van der Linde, Philipp Eng



Walkenhorst Motorsport (zwei BMW M4 GT3): Marco Wittmann, Esteban Muth



Winward Racing (zwei Mercedes-AMG GT3): Maximilian Götz, Lucas Auer, David Schumacher



Haupt Racing Team (zwei Mercedes-AMG GT3): Arjun Maini, Luca Stolz



GruppeM Racing (zwei Mercedes-AMG GT3): Maro Engel, Mikael Grenier



Mücke Motorsport (ein Mercedes-AMG GT3): Maximilian Buhk



Grasser Racing Team (vier Lamborghini Huracan GT3 Evo): Mirko Bortolotti, Clemens Schmid, Rolf Ineichen, Alessio Deledda



T3 Motorsport (ein Lamborghini Huracan GT3 Evo): Esmee Hawkey



SSR Performance (zwei Porsche 911 GT3 R): Fahrer tba



Team Bernhard (ein Porsche 911 GT3 R): Thomas Preining