Schumacher nach DTM-Test: «Komplexe Angelegenheit»

David Schumacher hat mit seinem Winward-Team Testfahrten in Portimao absolviert. Der 20-Jährige fuchst sich Schritt für Schritt in die neue Aufgabe rein.

David Schumacher hat das Projekt DTM offiziell begonnen: Der 20-Jährige absolvierte in dieser Woche in Portimao die ersten Testfahrten mit seinem Team Winward. Schumacher wird 2022 an der Seite von Meister Maximilian Götz und Lucas Auer einen Mercedes-AMG GT3 pilotieren.

«Die Testfahrten hier in Portimao haben mich sehr weitergebracht», sagte Schumacher. An gleicher Stelle steigt Ende April/Anfang Mai auch der Auftakt in die neue DTM-Saison.

«Ich konnte das Team, die Strecke und das Auto kennenlernen. Im Mercedes-AMG Team Winward Racing fühle ich mich sehr gut aufgehoben, ich wurde von allen sehr herzlich aufgenommen. Ich spüre mit jedem Kilometer mehr, wie man mit dem GT3-Auto fahren muss, um schnell zu sein, wobei mir die vielen Tipps von Luggi und Max eine große Hilfe sind», sagte Schumacher.

Wie sah sein Programm aus? «Wir haben während der drei Testtage alles simuliert - Qualifying mit neuen Reifen und wenig Gewicht, Longruns mit anfangs viel Benzin und abbauenden Reifen. Dazu die Performance-Boxenstopps, bei denen es darauf ankommt, seinen Standplatz zentimetergenau anzufahren.»

Schumacher weiß: «Die DTM ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, bei der viele Details passen müssen, um erfolgreich zu sein. Deswegen werde ich bis zum Saisonauftakt jede Gelegenheit nutzen, um so viele dieser Details abzuarbeiten. Ich freue mich riesig drauf.»

Winward-Teamchef Christian Hohenadel ist zufrieden mit seinem Schützling. «Für David ging es darum, sich an den Mercedes-AMG GT3 und den Algarve Circuit zu gewöhnen. Wir haben mit ihm das volle Programm absolviert - Quali-Simulationen, Longruns, Boxenstopps. David hat gute Fortschritte gemacht, der Speed ist auf jeden Fall da.»