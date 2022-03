Test in Portimao: Schubert vom BMW M4 GT3 überrascht

Das Schubert-Team ist neu in der DTM

Ein Teil der DTM hat sich in Portimao zu Testfahrten getroffen, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. In Portugal steigt Ende April/Anfang Mai der Auftakt in die neue Saison.

Nicht nur David Schumacher und das Winward-Team haben in der vergangenen Woche Testfahrten zur Vorbereitung auf die neue DTM-Saison absolviert. In Portimao war viel los, dort steigt Ende April der Saisonauftakt.

Für Schubert Motorsport war es der erste Test mit dem neuen BMW M4 GT3 in DTM-Konstellation. Sowohl Philipp Eng als auch Sheldon van der Linde kamen zum Einsatz. «Es war von A bis Z positiv. Für mich ist es ein neues Team, aber ich habe mich sofort angekommen gefühlt. Bezüglich Ingenieure und Mechaniker sind wir top aufgestellt. Ich bin extrem happy», so Eng, der nach einem Jahr Pause in die DTM zurückkehrt.

Auch Teammanager Marcel Schmidt unterstrich: «Sheldon und Philipp haben sich ein Auto geteilt. Es war ein hochwertiger Test, vor allem auch was die Abläufe betrifft, denn die unterscheiden sich in der DTM doch von dem, was wir bisher gekannt haben. Als es am Donnerstag geregnet hat, waren wir positiv überrascht, wie stark der neue BMW unter nassen Bedingungen ist.»

Für das Haupt-Racing-Team, kurz HRT, war der Test in Portimão der Auftakt des Projektes Titelverteidigung. «Insgesamt haben beide Fahrer etwa 400 Runden abgespult, ohne Probleme, dabei aber viel gelernt», berichtete HRT-Geschäftsführer Uli Fritz. «Im Team steckt richtig viel Drive, und wir haben auf Anhieb gut performt», so Neuzugang Luca Stolz. Und sein neuer Teamkollege Arjun Maini, der 2021 in der DTM debütierte, ergänzte: «Ich bin sehr glücklich im HRT-Team. Das war ein wirklich guter Start.»

GruppeM Racing war mit einem Mercedes-AMG für die beiden neuen Fahrer Maro Engel und Mikaël Grenier beim Test. «Es war super, so früh mit dem Team für die DTM zu testen. Das war ein produktiver Test mit vielen Runden und einem umfassenden Programm», sagte Engel. DTM-Rookie Grenier: «Ich bin sehr zufrieden, wie der erste Test mit dem Team gelaufen ist. Es gibt viel zu lernen für mich, aber wir haben eine starke Basis und werden konsequent unserem Plan folgen.»

Auch das Team Rosberg hatte einen Audi R8 LMS evo 2 nach Portugal entsendet, den sich der Schweizer Nico Müller, der am Freitag an der Rennstrecke seinen 30. Geburtstag feierte, und der US-Amerikaner Dev Gore teilten. “Wir haben über vier Tage erste gute Kilometer mit dem neuen R8 LMS evo 2 gesammelt. Da hat sich Einiges getan, man merkt den Unterschied. Diese Erfahrungen waren wichtig für mich und für Dev», berichtete Nico Müller.

Nicht in Portimão, sondern im südfranzösischen Le Castellet war Maximilian Buhk in der vergangenen Woche im Testeinsatz. Der 29-Jährige aus dem Team von Mücke Motorsport absolvierte mit dem Mercedes-AMG-Testträger von Schaeffler-Paravan ausführliche Testfahrten mit der elektronischen Space-Drive-Lenkung, die auf eine mechanische Lenksäule verzichtet. Diese Lenkung fährt Buhk auch 2022 wieder in der DTM.