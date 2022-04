DTM aus Portimao: ProSieben übernimmt ab 12.30 Uhr 30.04.2022 - 11:41 Von Andreas Reiners

© DTM Die DTM startet in Portimao in die neue Saison

Die DTM startet an diesem Wochenende in Portimao in ihre neue Saison. Das erste Rennen steht an, und wer den Lauf live sehen möchte, sollte beachten: Ein «neuer» Sender überträgt.