Überraschung: René Rast wechselt von Audi zu BMW

Der Abschied von Audi war bereits bekannt, jetzt ist auch klar, wohin es René Rast zieht: Der dreimalige DTM-Champion heuert beim deutschen Konkurrenten BMW an.

BMW hat einen echten Coup gelandet: Die Münchner haben sich die Dienste von René Rast gesichert. Der dreimalige DTM-Champion geht 2023 für BMW an den Start. Das gab der Autobauer am Montag bekannt.

In der vergangenen Woche hatte Rast seinen Abschied von Audi nach zwölf gemeinsamen Jahren bekanntgegeben, das Aus hatte in der Szene hohe Wellen geschlagen. In den Farben der Ingolstädter wird Rast noch die aktuelle Saison in der DTM bestreiten, er peilt dort seinen vierten Titel an, er liegt zur Halbzeit auf Platz drei der Gesamtwertung.

Auf Rast warten bei BMW vielfältige Einsatzmöglichkeiten. In welchen Fahrzeugen, Rennserien und Einzelevents Rast antritt, wird gemeinsam mit den Programmen der anderen BMW M Werksfahrer bekanntgegeben, teilte BMW mit.

Auf der Hand liegt die Teilnahme an der WEC, denn mit Rasts Ex-Team WRT bereitet sich BMW ab der Saison 2023 auf den Einstieg in die Hypercar-Klasse der WEC vor. Genau das hatte Audi dem 35-Jährigen nicht bieten können, das Projekt liegt bei den Ingolstädtern auf Eis und steht vor dem Aus.

BMW plant mit dem neuen Prototypen 2023 zunächst den Einsatz in der IMSA, ab 2024 dann auch in der WEC und in Le Mans. Auch GT3-Einsätze sind mit den Münchnern möglich, demnach auch ein Verbleib in der DTM. Was aus dem kolportierten Wechsel in die Formel E zu McLaren wird, ist unklar.

«Ich kenne René Rast bereits aus meiner Zeit bei Audi sehr gut und freue mich, dass wir nun bei BMW M Motorsport zusammenarbeiten werden», sagt Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport. «René ist ein vielseitiger Rennfahrer und eine fantastische Verstärkung unseres Fahreraufgebots. Seine Erfolge sprechen für sich. Er war bisher in jedem Rennfahrzeug, das er gefahren ist, auf Anhieb schnell. Dazu kommt seine akribische Arbeitsweise, die mich schon immer beeindruckt hat. Ich bin überzeugt, dass er uns in vielen Bereichen eine große Hilfe sein kann, sei es im Renneinsatz oder auch in der Entwicklung unserer Fahrzeuge.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Rast in seiner Karriere ein Teil der BMW-Familie ist. 2003 und 2004 sammelte er seine ersten Erfahrungen in der Formel BMW, 2011 absolvierte er im Vorfeld des DTM-Comebacks von BMW M Motorsport Testfahrten im BMW M3 DTM.

«Nach so vielen erfolgreichen Jahren bei Audi freue ich mich auf eine neue spannende Herausforderung», sagt Rast. «Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder mitbekommen, was bei BMW M Motorsport los ist, und vor langer Zeit meine ersten Erfahrungen im Rennsport in der Formel BMW gemacht. Nun fast 20 Jahre später zur Marke BMW zurückzukehren, ist eine tolle Geschichte und ein logischer Schritt für mich.»