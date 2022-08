Philipp Eng: Interesse an der Langstrecke und der DTM

Langsam, aber sicher beginnen die Planungen für die Saison 2023. Philipp Eng bleibt BMW-Werksfahrer, das Programm ist noch offen. Er muss nicht lange überlegen, was er fahren möchte.

Während Landsmann Lucas Auer noch keinen Vertrag für 2023 und später in der Tasche hat, ist die mittelfristige Zukunft von Philipp Eng gesichert: Der 32 Jahre alte Österreicher bleibt BMW-Werkfahrer.

«Aber es ist noch offen, wo ich eingesetzt werde. Ich habe jedenfalls deponiert, dass mich die Langstrecke mit dem neuen BMW M8 Hybrid sehr interessieren würde», sagte Eng.

Der neue Prototyp wird 2023 in der amerikanischen IMSA-Serie debütieren und ab 2024 auch in der WM (WEC) vom neuen Partner WRT eingesetzt, dem aktuellen Team von Ferdinand Habsburg. Und von René Rast, der nun überraschend als BMW-Werkfahrer für 2023 bekanntgegeben wurde.

Eng war für BMW in der GTE-Pro-Klasse in den USA schon höchst erfolgreich: Klassensieg 2019 in den 24 Stunden von Daytona, Zweiter bzw. Dritter 2021 in den Zwölf Stunden von Sebring und den Sechs Stunden von Watkins Glen, heuer Vierter in Sebring.

Mit Lucas Auer gemeinsam hat er also eine Sympathie für die nordamerikanische Szene: «Ja, ich wäre dort auch gern dabei, genauso wie weiter DTM zu fahren.»