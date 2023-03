Maximilian Götz (Mercedes-AMG) äußert sich zu DTM-Aus

Der 2021er DTM-Champion wird in diesem Jahr nicht in der Rennserie starten. Via Social Media hat er sich nun an seine Fans gewandt. Für dieses Jahr kündigt er ein internationales Rennprogramm an.

Die 2023er DTM-Saison findet ohne den Champion aus dem Jahr 2021 statt. Mercedes-AMG-Werksfahrer Maximilian Götz wird in diesem Jahr nicht in der bekanntesten deutschen Rennserie starten, wie sein Arbeitgeber bei der Verkündung des DTM-Programms bekanntgab. Für den 37-jährigen Uffenheimer endet damit seine zweite Periode in der DTM.

Bereits in den Jahren 2015 und 2016 nahm der 2012er ADAC GT Masters-Meister an der Rennserie teil, welche damals noch auf die spektakulären Class-1-Prototypen setzte. Doch aufgrund fehlender Resultate wurde er nach nur zwei Jahren aus dem DTM-Kader entfernt. Nach dem Wechsel auf GT3-Fahrzeuge kehrte Götz, der als Spezialist in den GT-Boliden gilt, 2021 in die Rennserie zurück. Für das Haupt Racing Team konnte er, in einem kontroversen Saisonfinale, sich als Meister in die Geschichtsbücher schreiben. Zur Saison 2022 schloss er sich WINWARD Racing an und schloss eine schwierige Saison mit nur einem Podestplatz auf der elften Position in der Gesamtwertung ab.

Seine Enttäuschung über das DTM-Aus versteckt Götz in einer Wortmeldung über Social Media nicht: «Natürlich wäre ich super gerne vor deutschem Publikum gefahren und hätte euch packenden Motorsport geliefert. In den letzten elf Jahren war ich immer in einer deutschen GT-Serie unterwegs: Ob im ADAC GT Masters, in der DTM oder im GTC Race.»

«Zusammen mit Mercedes-AMG, wo ich bereits seit mehr als einem halben Jahrzehnt Werksfahrer bin und ich im Diensten dieser Marke stehe, haben wir uns nun gemeinsam für einen anderen Weg entschieden. Wie genau dieser aussehen wird, kann ich hoffentlich bald bekanntgeben. Seid gespannt: Es stehen neue aufregende Herausforderungen für mich an und ihr werdet mich auch auf deutschen Rennstrecken sehen, aber die Ausrichtung wird mehr auf internationaler Ebene sein. Die DTM und das ADAC GT Masters habe ich bereits gewinnen dürfen, darüber hinaus stehen aber noch andere Serien und Meisterschaften auf meiner Bucket List», so Götz weiter.

Das genaue Rennprogramm des Mercedes-AMG-Ass wird in Kürze bekanntgegeben. Eine Rückkehr auf die Nürburgring-Nordschleife zum legendären 24-Stunden-Rennen gilt aber als sicher. Zudem ist ein Programm in der GT World Challenge Europe, die als wichtigste und größte GT3-Rennserie gilt, eine Möglichkeit für die Saison 2023.