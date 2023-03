BMW M2 Cup im dritten Jahr im Rahmen der DTM

Der BMW M2 Cup wird 2023 im dritten Jahr im Rahmenprogramm der DTM ausgefahren. Bei sechs Rennwochenenden von Deutschlands bekanntester Rennserie fährt die Nachwuchsserie.

Auch in diesem Jahr geht der BMW M2 Cup bei sechs Rennwochenenden mit je zwei Rennen im Rahmen der DTM an den Start und bietet jungen Fahrern die Chance, den nächsten wichtigen Schritt in ihrer Motorsportkarriere zu machen. Bevor die dritte Saison Ende Mai in Oschersleben startet, hatten die Talente Anfang März noch die Chance, sich bei Shootouts einen Platz am Steuer des BMW M2 CS Racing zu sichern. Gleichzeitig wurden die Bewerber umfassend auf die anstehenden Aufgaben im Cockpit und auf der Rennstrecke vorbereitet. Das genaue Fahrerfeld gibt die Rennserie, welche von Project 1 Drivetime organisiert wird, zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Mit Marco Wittmann und einem weiteren Piloten wird das Team 2023 auch an der DTM teilnehmen – hier mehr zum DTM-Einstieg der niedersächsischen Mannschaft.

Debütmeister wurde im Jahr 2021 Louis Henkefend, der daraufhin mit dem Project 1-Team in die DTM Trophy aufgestiegen ist. 2022 krönte sich der Niederländer Maxime Oosten zum Champion im Markenpokal.

«All dies führt zu großem Interesse des ADAC, der als neuer Eigentümer der DTM die Trainings- und Förderungergebnisse ebenfalls als äußerst wichtig erachtet», so Jörg Michaelis Projektleiter BMW M2 Cup. «Auf der DTM-ADAC-Plattform kann sich die Trainingsklasse erneut gut präsentieren und jungen Fahrern ein tolles Umfeld bieten, um sich zu entwickeln.»

Rennkalender 2023:

26.05-28.05: Oschersleben (GER)

07.07-09.07: Norisring (GER)

04.08-06.08: Nürburgring (GER)

18.08-20.08: Lausitzring (GER)

08.09-10.09: Sachsenring (GER)

22.09-24.09: Red Bull Ring (AUT)