DTM-Reglement weiterhin noch nicht fixiert

Das DTM-Reglement ist weniger als drei Wochen vor dem Saisonstart noch nicht final fixiert. Nach Gesprächen mit den Teams, dem Rennleiter, dem DMSB und der DEKRA werden die Änderungen nun in die finale Form gebracht.

Am Pfingstwochenende startet die DTM in Oschersleben in die 2023er Saison. Doch weniger als drei Wochen vor dem Saisonstart ist das Regelwerk der Rennserie noch nicht finalisiert.

Mitte März verschickte der ADAC ein erstes vorläufiges Reglement an die Teams. Vor den offiziellen Testtagen auf dem Red Bull Ring in Spielberg gab es einen längeren Termin zwischen dem ADAC, den Teams, Rennleiter Sven Stoppe, dem DMSB und der DEKRA, bei dem über dieses Thema gesprochen wurde.

Aus den Erkenntnissen wurde ein zweiter Reglementsentwurf erstellt, welcher erneut zur Diskussion in die Runde gestellt wurde. Aus den Erkenntnissen der Diskussionen wird nun ein finales Regelwerk erstellt, wie ein ADAC-Sprecher bestätigte.

Zur offenen Diskussion standen die erlaubte Anzahl an Reifensätzen pro Rennwochenende, die erlaubte Anzahl Personen beim Boxenstopp sowie die erlaubte Sensorik in den Fahrzeugen.

Es wird damit gerechnet, dass das finale Reglement in den kommenden Tagen veröffentlicht wird.