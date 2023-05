DTM: Fahrzeugeinstufung für Saisonauftakt

Die Fahrzeugeinstufung für den Saisonauftakt der DTM in Oschersleben wurde präsentiert. Erstmals kümmert sich die SRO um die BoP in der DTM, nachdem der ADAC schon lange Zeit mit der Organisation kooperiert.

Die SRO, die die BoP-Einstufungen für das DTM festlegt, kategorisiert Rennstrecken in vier verschiedene Kategorien ein und entwickelt für jede Streckenkategorie eine eigene BoP. Damit möchte die SRO fahrzeugspezifische Unterschiede auf den verschiedenen Rennstrecken ausgleichen. Der Kurs in Sachsen-Anhalt ist in die D-Kategorie eingeordnet. Somit wird die Rennstrecke in Oschersleben in die langsamsten Kategorie, welche zugleich den höchsten Abtrieb erfordert, eingeteilt.

Die SRO kümmert sich erstmals um die Einstufung in der DTM, nachdem der ADAC bereits seit vielen Jahren mit der Organisation von Stéphane Ratel zusammenarbeitet. 2021 und 2022 kümmerte sich AVL um die DTM-Einstufung, welche allerdings für viel Kritik bei den Teilnehmern und Fans sorgte.

An den ersten drei Rennwochenenden kann die BoP bis zum Anbruch des letzten Veranstaltungstages noch angepasst werden, danach sind Änderungen während der laufenden Veranstaltung verboten.

Audi R8 LMS GT3 evo II:

Fahrzeuggewicht: 1.320 Kilogramm (1.260 Kilogramm Mindestgewicht + 60 Kilogramm BoP-Ballast)

2×36 Millimeter Restriktoren

BMW M4 GT3:

Fahrzeuggewicht: 1.295 Kilogramm (1.265 Kilogramm Mindestgewicht + 30 Kilogramm BoP Ballast)

Max. Ladedruck: 2,730 mbar

Ferrari 296 GT3:

Fahrzeuggewicht: 1.300 Kilogramm (1.275 Kilogramm Mindestgewicht + 25 Kilogramm BoP Ballast)

Max. Ladedruck: 2.360 mbar

Lamborghini Hurácan GT3 Evo2

Fahrzeuggewicht: 1.300 Kilogramm (1.250 Kilogramm Mindestgewicht + 50 Kilogramm BoP Ballast)

1×51 Millimeter Restriktor

Mercedes-AMG GT3:

Fahrzeuggewicht: 1.345 Kilogramm (1.285 Kilogramm Mindestgewicht + 60 Kilogramm BoP Ballast)

2×34,5 Millimeter Restriktor

Porsche 911 GT3 R:

Fahrzeuggewicht: 1.290 Kilogramm (1.250 Kilogramm Mindestgewicht + 40 Kilogramm BoP Ballast)

2×39,5 Millimeter Restriktor.

Die komplette Einstufung ist hier einsehbar.