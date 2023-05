DTM: Franck Perera auf Pole-Position für Auftakt

Lamborghini-Werksfahrer Franck Perera hat sich die Pole-Position für den DTM-Auftakt gesichert. Der letztjährige Champion Sheldon van der Linde enttäuschte.

Pole-Position für den Franzosen Franck Perera beim DTM-Saisonauftakt in Oschersleben. Für Perera, der für SSR Performance an den Start geht, ist es das Pole-Position-Debüt in der DTM. Der Lamborghini-Werksfahrer umrundete den Kurs in Oschersleben in 1:21.370 Minuten. Für Perera ist es das zweite DTM-Rennwochenende, nachdem er 2022 auf dem Norisring als Erstazmann ein Rennen bestritt.

DTM-Debütant Jack Aitken fuhr im Emil Frey Racing Ferrari auf die zweite Position. 0,018 Sekunden fehlten dem Briten auf Perera.

Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti komplettiert im zweiten SSR Performance Lamborghini die Top 3-Positionen vor dem Österreicher Mick Wishofer im GRT Lamborghini, der eine überraschend starke Leistung zeigte.

Der amtierende DTM-Champion Sheldon van der Linde enttäuschte: Der Südafrikaner wird das Rennen nur von der 19. Position aufnehmen.

Rennstart ist um 13:30 Uhr – um 13:00 Uhr beginnt die Liveübertragung auf ProSieben. Hier mehr zu der Übertragung.

Ergebnis (Top 10):

1. Franck Perera – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3

2. Jack Aitken – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

3. Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3

4. Mick Wishofer – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

5. Ricardo Feller – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

6. Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

7. Tim Heinemann – Toksport WRT – Porsche 911 GT3 R

8. René Rast – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

9. Laurin Heinrich – KÜS Team Bernhard – Porsche 911 GT3 R

10. Kelvin van der Linde – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3