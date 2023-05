SSR Performance sorgt für ersten Lamborghini-Sieg

Franck Perera und SSR Performance haben am Samstag in Oschersleben Geschichte geschrieben: Erstmals gewinnt ein Lamborghini ein Rennen in der DTM!

Sensationeller Saisonstart von SSR Performance: Beim Auftaktrennen der DTM 2023 feierte Franck Perera im Lamborghini Huracán GT3 EVO2 seinen Premierensieg in der hart umkämpften GT3-Serie. Auf der Rennstrecke in Oschersleben unterstrich er damit auf Anhieb die Titelambitionen des Münchener Rennstalls. «Das war ein perfekter Tag! Ich wusste, dass wir es schaffen können. Den ersten Platz haben wir dank des großartigen Einsatzes von Lamborghini und SSR Performance verdient», jubelte Werksfahrer Perera im Anschluss. Mit dem Erfolg sicherte er Lamborghini am Samstag den ersten DTM-Triumph.

Das Qualifying auf der 3,667 Kilometer langen Strecke in der Motorsport Arena Oschersleben startete am Morgen bei rund 16 Grad Außentemperatur und leicht bewölktem Himmel. Perera setzte gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen: Mit 1:21,370 Minuten schnappte sich der Franzose die Pole-Position und so die ersten drei Punkte für die Meisterschaft. Werksfahrer-Kollege Mirko Bortolotti (Italien) beendete das Zeittraining auf Rang drei und sammelte damit einen Zähler. Sein Landsmann Alessio Deledda belegte in der Startnummer 6 den 27. Platz.

Im Rennen am Mittag gelang dem Pole-Setter der perfekte Start in der Magdeburger Börde und Perera setzte sich im Verlauf vom Rest des Feldes ab. Mit einem komfortablen Vorsprung jubelte er nach 44 Runden über seinen ersten Sieg in der DTM, der zudem den Premierenerfolg für den italienischen Luxusautobauer in der starken GT3-Serie bedeutet. Bortolotti machte beim Start des Auftaktlaufs einen Platz gut und schob sich auf die zweite Position. Nach dem Boxenstopp büßte der 33-jährige Werksfahrer jedoch einige Plätze ein und stellte seinen Boliden mit der Nummer 92 schließlich auf dem achten Rang ab. Deledda sah in seinem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 als 19. des 27 Fahrer starken Teilnehmerfeldes die Zielflagge.

«Für uns war das ein Saisonauftakt nach Maß. Gleich im ersten Rennen einen Start-Ziel-Sieg einzufahren, ist ein phänomenales Ergebnis. Die harte Arbeit der vergangenen Monate hat sich ausgezahlt und wir haben gezeigt, was in uns steckt», freute sich Teameigener Stefan Schlund. «Wir werden ein bisschen feiern, aber Sonntagmittag steht der zweite Lauf an und wir werden wieder angreifen.»

Mit dem Erfolg in Oschersleben übernimmt SSR Performance die Tabellenführung in der Team-, Fahrer- und Herstellerwertung. Das Sonntagsrennen beginnt um 13:30 Uhr und kann live ab 13:00 Uhr auf ProSieben verfolgt werden.