Soll Fixpunkt werden – DTM weiterhin in Oschersleben

ADAC Motorsportchef Thomas Voss gab bekannt, dass die DTM auch in den kommenden drei Jahren in der Motorsport Arena Oschersleben starten wird. Die Strecke soll ein Fixpunkt im Kalender werden.

ADAC Motorsportchef Thomas Voss gab bei einem Medienfrühstück beim DTM-Saisonauftakt in Oschersleben bekannt, dass die Rennserie auch in den kommenden drei Jahren auf dem Kurs in der Magdeburger Börde gastieren wird. Die Rennstrecke in Sachsen-Anhalt, der vor seiner Zeit beim ADAC Geschäftsführer der Strecke in Oschersleben war, soll ein Fixpunkt im Kalender der DTM werden.

Voss lobte die Streckenbetreiber in Oschersleben sehr, dass diese auf Anfragen direkt eingehen und alles für die Rennserien versuchen, möglich zu machen. Dazu lobt er die kurzen Wege mit dem Rennstreckenbetreiber sehr.

«Für Internationalisierung muss man nicht deutsche Teams nach Shanghai schicken. Internationalisierung ist eher das GT3 Reglement von Stephane Ratel – da ziehe ich meinen Hut vor», so Voss, was ein Gastspiel in Oschersleben mit der Internationalisierung der Rennserie zu tun hat. Ein kleiner Fingerzeig geht dabei an die ITR heraus, welche vor dem ADAC die DTM-Rechte besessen hat.

Die DTM gastierte erstmals 2000 auf dem Kurs in der Magdeburger Börde und fuhr, vor der ADAC-Übernahme der Rennserie, letztmals 2015 auf dem verwinkelten und technischen Rundkurs in Sachsen-Anhalt.

Franck Perera gewann den ersten Wertungslauf 2023 mit einem Lamborghini Hurácan GT3 von SSR Performance. Am Sonntag feierte Christian Engelhart seinen Debütsieg – hier erfahrt ihr mehr zu der DTM-Veranstaltung in Oschersleben.