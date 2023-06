Lamborghini-Juniorkader umfasst 2023 45 Piloten

Der Italiener Alessio Deledda geht für SSR Performance in der DTM an den Start

Die Lamborghini Squadra Corse hat den Juniorkader für die 2023er Saison präsentiert, welcher 45 Piloten umfasst. Auch Fahrer aus der DTM, dem ADAC GT Masters und der GT World Challenge Europe sind Teil.

Lamborghini Squadra Corse, die Rennsportabteilung von Lamborghini, hat die neueste Auswahl an Fahrern für die Young Driver Programme in der Saison 2023 bekannt gegeben.

Das Super Trofeo Junior Drivers Programm ist für Fahrer unter 25 Jahren gedacht, die in einer der drei regionalen Lamborghini Super Trofeo-Meisterschaften antreten, während das GT3 Junior Drivers Programm den Fahrern vorbehalten ist, die am Steuer eines Lamborghini Huracán GT3 EVO2 auf der ganzen Welt antreten.

Insgesamt wurden 26 Super-Trofeo-Junior-Fahrer und 19 GT3-Junioren für das saisonübergreifende Bewertungsprogramm ausgewählt. Alle 45 Fahrer werden während der gesamten Saison bewertet, wobei die Leistung (Rundengeschwindigkeit und Durchschnittsgeschwindigkeit), die Konstanz über ein ganzes Wochenende, die Erfahrung, die Professionalität, das technische Feedback und die Einstellung auf und abseits der Rennstrecke beurteilt werden.

Die beeindruckendsten Fahrer der Saison werden dann von Programmleiter Raffaele Giammaria ausgewählt, um am Ende des Jahres, nach Abschluss der Lamborghini Grand Finals 2023, an einem Shootout in Vallelunga in Italien teilzunehmen. Sowohl der Gewinner des Super Trofeo Junior Driver-Programms als auch der Gewinner des GT3 Junior Driver-Programms werden in der Saison 2024 von der Squadra Corse unterstützt.

Der letztjährige Gewinner des GT3-Junior-Programms, Leonardo Pulcini, wurde für seine herausragende Leistung in der Wertung belohnt, nachdem er zusammen mit dem Chilenen Benjamin Hites den Titel im International GT Open gewonnen hatte und wurde anschließend zum Lamborghini-Werksfahrer ernannt. Der Sieger des Young Driver Shootout war Danny Formal, der neben Yuki Nemoto und Maximilian Paul – der von 2019 bis 2022 im ADAC GT Masters an den Start ging, zum Lamborghini Young Professional Driver ernannt wurde.

Das Super Trofeo Junior Driver-Programm und das GT3 Junior-Programm sind ein Schlüsselelement für den Aufstieg junger Fahrer in den GT-Rennsport. Sie bieten eine Reihe von praktischen Schulungen, wie z.B. Medienmanagement und Instruktionen auf der Rennstrecke, und stellen somit das perfekte Paket für aufstrebende Talente dar. Die Programme vermitteln den Fahrern auch, wie sie ihr technisches Know-how verbessern und sich gleichzeitig in den hochmodernen Fitnessstudios am Lamborghini-Hauptsitz in Sant’Agata Bolognese körperlich vorbereiten können.

Lamborghini GT3 Junior Fahrer 2023

Daan Arrow, 19, Niederlande, International GT Open

Jack Bartholomew, 24, Großbritannien, Italian GT

Riccardo Cazzaniga, 26, Italien, Italian GT

Pierre-Louis Chovet, 20, Frankreich, International GT Open

Jaden Conwright, 24, USA, IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Alessio Deledda, 28, Italien, DTM

Philippe Denes, 24, USA, Italian GT

Raúl Guzman, 23, Mexiko, Italian GT

Benjamin Hites, 24, Chile, ADAC GT Masters/GT World Challenge Europe Endurance Cup/GT World Challenge Europe Sprint Cup

Nico Jamin, 27, Frankreich, GT World Challenge Europe Sprint Cup

Brendon Leitch, 27, Neuseeland, Le Mans Cup/Asian Le Mans Series/GT World Challenge Europe Endurance Cup

Mateo Llarena, 19, Guatemala, Italian GT

Mattia Michelotto, 20, Italien, Italian GT

Baptiste Moulin, 23, Belgien, Italian GT/GT World Challenge Europe Sprint Cup

Marcus Påverud, 23, Norwegen, GT World Challenge Europe Sprint Cup

Artem Petrov, 23, Israel, Italian GT

Loris Spinelli, 27, Italien, IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Glenn van Berlo, 21, Niederlande, GT World Challenge Europe Endurance Cup

Mick Wishofer, 23, Österreich, DTM

Lamborghini Super Trofeo Junior Fahrer 2023

Largim Ali, 19, Dänemark, Super Trofeo Europe

Filippo Berto, 24, Italien, Super Trofeo Europe

Douglas Bolger, 16, Japan/UK, Super Trofeo Europe

Amaury Bonduel, 24, Belgien, Super Trofeo Europe

Loris Cabirou, 18, Frankreich, Super Trofeo Europe

Hugo Condé, 22, Frankreich, Super Trofeo Europa

Ugo de Wilde, 20, Belgien, Super Trofeo Europe

Pedro Ebrahim, 17, Brasilien, Super Trofeo Europe

Marco Giltrap, 19, Neuseeland, Super Trofeo Asia

Riccardo Ianniello, 16, Italien, Super Trofeo Europa

Alessandro Mainetti, 19, Italien, Super Trofeo Europa

Edgar Maloigne, 22, Frankreich, Super Trofeo Europe

Patrik Matthiesen, 24, Dänemark, Super Trofeo Europe

Marzio Moretti, 21, Italien, Super Trofeo Europe

Lucas Petersson, 21, Schweden, Super Trofeo North America

Guillem Pujeu Beya, 22, Spanien, Super Trofeo Europe

Wesley Slimp, 21, USA, Super Trofeo North America

Oliver Söderström, 24, Schweden, Super Trofeo Europe

Gilles Stadsbader, 19, Belgien, Super Trofeo Europe

Rodrigo Testa, 17, Portugal, Super Trofeo Europe

Lucas Valkre, 22, Frankreich/Schweiz, Super Trofeo Europe

Yury Wagner, 22, Luxemburg, Super Trofeo Europe

Jake Walker, 17, USA, Super Trofeo North America

Jackson Walls, 20, Australien, Super Trofeo Asia

Carter Williams, 24, USA, Super Trofeo North America

Shenghui Xu, 20, China, Super Trofeo Asia