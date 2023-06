Zwei Debütanten bei DTM in Zandvoort

Beim DTM-Gastspiel in Zandvoort debütieren Albert Costa Balboa und Dries Vanthoor in der Traditionsserie. Sie ersetzen Jack Aitken bzw. René Rast für die Veranstaltung an der Nordseeküste.

DTM-Fans müssen sich beim zweiten Rennwochenende in Zandvoort an neue Namen im Teilnehmerfeld von Deutschlands bekanntester Rennserie gewöhnen. Albert Costa Balboa und Dries Vanthoor feiern auf dem Traditionskurs an der niederländischen Nordseeküste ihr Debüt in der DTM.

Albert Costa Balboa aus Spanien wird in den Niederlanden für Emil Frey Racing an den Start gehen. Der frischgebackene LMP2-Sieger der 24h Le Mans ersetzt im Schweizer Team Jack Aitken. Aitken, der den ersten Saisonlauf in Oschersleben auf Rang drei abschloss, wird stattdessen im Action Express Racing Cadillac V-Series.R das sechsstündige Rennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Watkins Glen bestreiten. Costa Balboa startet für das Team normalerweise im GT World Challenge Europe Sprint Cup und konnte im Vorjahr mit Aitken einen ADAC GT Masters-Sieg einfahren. Hier mehr zu dem einmaligen Fahrerwechsel des Teams in Zandvoort.

Den Sieg in Le Mans holte der Spanier Costa Balboa gemeinsam mit dem Polen Jakub Smiechowski und dem Schweizer Fabio Scherer, der ein ehemaliger DTM-Pilot ist. Das Inter Europol Competition-Fahrzeug wurde von Keese Motorsport aus dem niedersächsischen Hameln eingesetzt. Eine besondere Leistung zeigte auch Scherer, der 2020 für WRT in der DTM an den Start ging: Nachdem ihm die Corvette bei einem Boxenstopp über den Fuß gefahren ist, absolvierte er das restliche Rennen mit einem gebrochenen Fuß.

Auch bei Schubert Motorsport gibt es einen Fahrerwechsel: Der dreimalige DTM-Champion René Rast wird nicht in den Niederlanden an den Start gehen können, da er genau wie Aitken in den USA startet. Rast wird allerdings nicht bei der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Watkins Glen starten, sondern bei der Formel E in Portland.

Der BMW M4 GT3 der Mannschaft aus Oschersleben wird stattdessen von Dries Vanthoor gesteuert, welcher ebenfalls ein offizieller BMW-Werksfahrer ist. Vanthoor gewann unter anderem in den letzten drei Jahren den Titel im GT World Challenge Europe Sprint Cup und gilt als einer der weltbesten GT3-Piloten.