Spektakuläres DTM-Festival auf dem Norisring

Mit dem ADAC GT Masters, dem Prototype Cup Germany, der DTM Classic und dem BMW M2 Cup wird die DTM-Veranstaltung auf dem Norisring zu einem spektakulären Festival.

Die jeweils einstündigen Rennen der DTM am Samstag und Sonntag sind sicherlich auch beim 80. Int. ADAC Norisring Speedweekend vom 7. – 9. Juli das sportliche Highlight. Aber beileibe nicht die einzige Rennaction, auf die sich Rennsportfans bei diesem Motorsportfest auf dem in Deutschland einzigartigen Stadtkurs in Nürnberg freuen können. Mit dem ADAC GT Masters, dem Prototype Cup Germany, dem BMW M2 Cup sowie der DTM Classic gehören weitere hochklassige Serien zum Programm des Events.

Und das zu besonders familienfreundlichen Preisen. Bereits ab 79 Euro – inklusive Zugang ins Fahrerlager - erleben Fans das DTM-Wochenende. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen sogar freien Eintritt. Mehr zu den Tickets für das einzigartige Event könnt ihr hier erfahren.

ADAC GT Masters feiert Comeback

Erstmals seit 2008 gastiert das ADAC GT Masters wieder in der Frankenmetropole Nürnberg. Auch hier fahren die Starter mit Rennwagen der GT3-Kategorie wie etwa Audi R8 LMS GT3 evo II, BMW M4 GT3, Lamborghini Hurácan GT3 Evo2, Mercedes-AMG GT3 und Porsche 911 GT3 R. Genau wie in der DTM ist auch hier ein Boxenstopp vorgeschrieben. Der besondere Reiz dabei – anders als in der DTM werden im ADAC GT Masters nicht die Reifen, sondern die Fahrer gewechselt. Und die sind zumindest auf dem Papier unterschiedlich stark einzuschätzen. Das Reglement schreibt vor, dass sich ein Vollprofi der Kategorie Gold das Cockpit mit einem Fahrer teilen muss, der maximal in der Kategorie Silber eingestuft ist. Das lässt viel Raum für unterschiedliche Rennstrategien und sorgt für Spannung in den Rennen.

Beim Saisonauftakt in Hockenheim zeigte die Rennserie, trotz eines geschrumpften Teilnehmerfelds, zwei spannende Rennen – hier könnt ihr euch die Highlights der beiden Rennläufe anschauen. Für die Veranstaltung auf dem Norisring haben mehrere Teams Interesse an einem Gaststart, so dass das Teilnehmerfeld weiter anwachsen könnte.

Prototype Cup Germany – ein Hauch von Le Mans in Nürnberg

Seit dem vergangenen Jahr bereichert der Prototype Cup Germany die Motorsportszene hierzulande und ist nun erstmals auf dem Norisring am Start. Die Chassis der eingesetzten LMP3-Fahrzeuge, die als Einsteigerklasse in den Prototypensport gilt, werden von den Herstellern Duqueine, Ginetta und Ligier gebaut. Für den Antrieb sorgt ein V8-Einheitsmotor von Nissan mit 455 PS. Motorsportfans sind diese kleinen Prototypen aus den meist extrem ereignisreichen Rennen innerhalb der legendären 24 Stunden von Le Mans bestens bekannt. Auch das 16 Fahrzeuge umfassende Starterfeld präsentiert sich auf dem Norisring in zwei Einstunden-Rennen mit Fahrerwechsel.

In Oschersleben fuhr der Prototype Cup Germany bereits im Rahmenprogramm der DTM. Oscar Tunjo und Julien Apothéloz fuhren im ersten Lauf zum Sieg. Im zweiten Aufschlag feierten Valentino Catalano und Robin Rogalski ihren Debütsieg.

Rollendes DTM-Museum

Für die DTM Classic ist das Event in Nürnberg der Start in die Saison 2023. Auf dem Norisring will die DTM Classic mit den Rennen der Tourenwagen-Legenden die Besucher mit auf einen Streifzug durch die Motorsportgeschichte nehmen. Dabei spielt vor allem die seit 1984 bestehende DTM eine Hauptrolle. Fans der Serie feiern dabei ein Wiedersehen mit vielen klassische Gruppe-A-Tourenwagen der 1980er Jahre sowie den legendären High-Tech-Prototypen der 1990er Jahre. Mit dabei waren im Starterfeld zuletzt beispielsweise Alfa Romeo 155 V6 DTM/ITC 1996, Audi V8 DTM, BMW M3 E30, Ford Mustang DTM, Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I DTM, Opel Calibra DTM/ITC und einige mehr.

Mehr zu den ADAC-Plänen mit der DTM Classic erfahrt ihr hier.

Vielseitiges Unterhaltungsprogramm

Neben einem hochkarätigen Motorsportprogramm bietet das 80. Int. ADAC Norisring Speedweekend allen Besuchern darüber hinaus ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Dazu gehören interessante Einblicke in die Arbeit der Teams in der offenen Boxengasse. Ein volles Programm erwartet die Besucher auch in der Fan-Village. Die ist im weitläufigen, parkähnlichen Fahrerlager am Dutzendteich aufgebaut. Verschiedene Moderatoren führen da beispielsweise interessante Interviews mit Rennfahrern oder anderen Prominenten und versorgen Fans dabei mit spannenden Anekdoten und interessanten Hintergrundinformation.

Italienische Klassiker

Außerdem sorgen DJs und verschiedene Musikacts für musikalische Unterhaltung und echte Festivalstimmung. Einer der Höhepunkte ist dabei der Auftritt der Pino-Barone-Band am Samstag ab 19 Uhr. Der italienische Barde will mit seiner vielseitigen Musik, angefangen von den Hits der 60er Jahre mit Coversongs von Adriano Celentano bis Eros Ramazzotti und vielen weiteren internationalen Radiohits, für mediterranes Flair und ausgelassene Stimmung im Fahrerlager sorgen.