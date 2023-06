Ravenol wird Schmierstoffpartner der DTM

David Schumacher startet im Ravenol-Design in der DTM

Der ADAC und Ravenol bauen die Partnerschaft aus. Ravenol wird offizieller Schmierstoffpartner der DTM sowie des Prototype Cup Germany und der DTM Classic – auch den Ravenol ADAC GT Masters-Talk gibt es weiter.

Die DTM ist eine weitere zukunftsträchtige Kooperation eingegangen. Ravenol wird offizieller Schmierstoffpartner der populären Rennserie sowie des Prototype Cup Germany und der DTM Classic.

Das Unternehmen aus Werther in Nordrhein-Westfalen setzt ebenfalls die langjährige und erfolgreiche Kooperation mit dem ADAC GT Masters, der ADAC GT4 Germany und dem ADAC XC Cup fort. Tolle Nachricht für alle Motorsport-Fans: Die beliebte Talkshow PS on Air – Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk geht auch in diesem Jahr weiter auf Sendung.

«Der GT-Sport ist für uns ein wichtiges Betätigungsfeld. Wir sind froh, künftig mit der DTM als Aushängeschild zusammenzuarbeiten und unsere Produkte auf dieser hochklassigen Plattform präsentieren zu können. Parallel dazu unterstützen wir weiterhin verschiedene Serien des ADAC mit unseren hochleistungsfähigen Schmierstoffen. Unser gemeinsames Ziel ist es, maximale Performance mit der besonderen Betonung auf Nachhaltigkeit zu zeigen», sagt Martin Huning, Motorsport Direktor Ravenol.

«Ravenol ist weltweit bekannt für seine exzellenten Produkte und engagiert sich seit Jahrzehnten erfolgreich im Motorsport. Durch die Kooperation mit der DTM ergeben sich für beide Seiten neue Möglichkeiten und Perspektiven. Wir freuen uns auf eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit», erklärt Thomas Voss, ADAC Motorsportchef.

Ravenol präsentiert in dieser Saison unter anderem das Starterfeld bei der DTM sowie allen ADAC Rahmenserien. Die Logos von Ravenol sind in den verschiedenen Rennserien des ADAC unter anderen bei der Siegerehrung oder auf den Rennfahrzeugen zu sehen. Seit 2004 ist das Unternehmen im Motorsport aktiv und seitdem zuverlässiger Förderer des Spitzen- und Breitensports. Zahlreiche Teams vertrauen auf die herausragende Leistungsfähigkeit der Produkte von Ravenol.