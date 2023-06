DTM & GT Masters: Teams mit Interesse an Gaststarts 18.06.2023 - 18:37 Von Jonas Plümer

© DTM Wächst das DTM-Starterfeld weiter?

Laut dem ADAC haben mehrere Teams Interesse an Gaststarts in der DTM und im ADAC GT Masters hinterlegt. Doch der ADAC will nicht mit Gewalt das DTM-Starterfeld vergrößern.