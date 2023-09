Ex-Champion Bruno Spengler: Rennsieger & Reiseleiter

Der 2012er DTM-Champion Bruno Spengler konnte beim DTM-Rennwochenende auf dem Red Bull Ring nicht nur das Samstagsrennen im ADAC GT Masters gewinnen, sondern war auch der Experte bei der Track Safari.

Der 2012er DTM-Champion kehrte auf dem Red Bull Ring zu einer DTM-Veranstaltung zurück. Im ADAC GT Masters startete er mit Maxime Oosten für FK Performance Motorsport. Besonders der Samstag sollte dem Kanadier erfolgreich in Erinnerung bleiben: Nach zwei Disqualifikationen gewann das niederländisch-kanadische Duo den Samstagslauf in der Steiermark.

Außerdem war die Expertise des DTM-Champions von 2012 auch am Mikrofon gefragt. Bei der Track Safari am Freitagnachmittag erklärte er den Fans in einem Reisebus die Besonderheiten der 4,318 Kilometer langen Rennstrecke in der Steiermark.

«Das hat mir großen Spaß gemacht. Die Track Safari ist eine super Sache, denn die Mitfahrer können so den Speed der Rennautos auf der Strecke hautnah erleben. Sobald die GT3-Boliden an uns vorbei gefahren sind, bewegt sich fast der ganze Bus», erklärte Spengler.