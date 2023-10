Punk-Festival parallel zu Norisring-Event 2024

Es wird turbulent während dem Norisring-Rennwochenende 2024 rund um den Stadtkurs in Nürnberg. Parallel zum Rennsamstag findet das Punkfestival «Save the Core» im Stadionpark statt.

Es wird chaotisch rund um den Norisring am ersten Juli-Wochenende 2024. Nicht nur die DTM macht Halt in der fränkischen Metropole und wird das einzige Stadtrennen der Saison 2024 absolvieren. Zudem wird im Stadionpark Nürnberg das Punkfestival «Save the Core» am Samstag, den 6. Juli stattfinden.

Das Max Morlock Stadion in Nürnberg grenzt direkt an das Fahrerlager der Rennveranstaltung an. So standen in diesem Jahr die Fahrzeuge des Prototype Cup Germany direkt am Fußball-WM-Stadion aus dem Jahr 2006. Zudem ist im Stadion traditionell das Pressezentrum und die Einsatzleitung der Polizei für das Rennen untergebracht. Hinter dem Stadion befinden sich die Parkplätze für Medienvertreter und Gäste.

Nun wird am 6. Juli noch das «Save the Core»-Festival stattfinden. Vom Mittag bis in die Nacht wird dies viele Punkfans nach Nürnberg locken. Als Headliner wurden Bad Religion bestätigt. Die US-Band gilt als Erfinder des Hardcore-Punk. Mit ihren bissigen und sozialkritischen Texten haben sie auch eine große Fanbase in Deutschland, die sie fast jährlich mit Konzerten beglücken.

Ebenfalls bestätigt wurde die New Yorker Hardcore-Metal-Legende Pro-Pain sowie Talco, eine Ska-Punk-Combo aus Italien.

«Bei uns im Stadion finden regelmäßig Parallelveranstaltungen statt und wir sind hier immer im regen Austausch mit unseren anderen Mietern bzw. Veranstaltern im Umfeld», so ein Sprecher Max Morlock Stadions gegenüber Speedweek. «Mit dem MCN ist ein Konzept ausgearbeitet worden, welches einen Reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen ermöglicht. Dies betrifft die Zuwegung der Gäste, ebenso wie Parkplätze und Fahrerlager.»