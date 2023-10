DTM-Sensation: Christian Engelhart für Grasser?

Wird Porsche-Vertragsfahrer Christian Engelhart beim DTM-Finale in Hockenheim für Grasser fahren? Der Oschersleben-Sieger testete das Fahrzeug bereits und hat auch die Freigabe von Porsche für das Lamborghini-Team.

Kommt es beim Saisonfinale der DTM in Hockenheim zu einer DTM-Sensation? Christian Engelhart könnte beim großen Finale für das Grasser Racing Team an den Start gehen, wie Motorsport-Total zuerst berichtete.

«Wir ziehen in Erwägung, ihn dort einzusetzen und schauen uns diesbezüglich gerade die Optionen an», so Teamchef Gottfried Grasser.

Engelhart testete in Hockenheim bereits den Lamborghini Hurácan GT3 EVO2. Für Christian Engelhart wäre es die Rückkehr in das Grasser-Team und in den Hurácan GT3. Zwischen 2016 und 2019 fuhr er für das Grasser-Team und war zeitweise Lamborghini-Werksfahrer, ehe er seit 2020 Porsche-Vertragsfahrer ist.

Christian Engelhart bestritt die erste Saisonhälfte der DTM für Toksport WRT, ehe sich das Team nach dem Nürburgring-Wochenende von Engelhart trennte. Beim Saisonauftakt in Oschersleben konnte er einen Sieg feiern.

«Ich bedanke mich bei Porsche für die Möglichkeit, dass ich diesen Test machen durfte», erläutert der Oschersleben-Sieger Engelhart. «Es hat Spaß gemacht und war ein bisschen eine Rückkehr in meine alte Grasser-Racing-Familie. Wir sind beim Test mit dem Auto gut vorangekommen.»