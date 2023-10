Geht Schnitzelalm Racing 2024 in DTM an den Start?

Schnitzelalm Racing plant für die DTM-Saison 2024 den Einsatz von zwei GT3-Boliden. Marcel Marchewicz steht als erster Pilot fest. Zudem werden zwei Mercedes-AMG GT3 im ADAC GT Masters oder dem GTC Race eingesetzt.

Für die Saison 2024 arbeitet Schnitzelalm Racing derzeit mit Hochdruck an einem Engagement in der bekanntesten und zugleich geschichtsträchtigsten deutschen Rennserie, der DTM. Nach vier erfolgreichen Entwicklungsjahren im GT-Sport möchte sich die Mannschaft aus Bad Hindelang, die inzwischen in Niederzissen ansässig ist, damit einer ganz neuen Herausforderung auf höchster nationaler Ebene stellen. Parallel hierzu wird die Mannschaft von Teamchef Thomas Angerer erneut beim legendären 24h-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gehen und auch die Schnitzelalm Young Driver Academy im GTC Race weiter fortsetzen.

«Die DTM genießt seit vielen Jahrzehnten einen unheimlich großen Stellenwert in Deutschland und ist der nächste Schritt, den wir mit Schnitzelalm Racing im Motorsport gehen möchten. Die Planung für einen Einstieg in der Saison 2024 ist schon sehr weit vorangeschritten, aktuell befinden wir uns in finalen Gesprächen mit verschiedenen Herstellern und Partnern, was den Einsatz von insgesamt zwei Fahrzeugen angeht. Mit Marcel Marchewicz steht auch unser erster Pilot bereits fest. Marcel ist ein Eigengewächs, der seit dem Kartsport unserem Nachwuchsförderprogramm angehört und sich diese Chance durch seine starken fahrerischen Leistungen über die vergangenen Jahre wirklich verdient hat. Den zweiten Fahrer werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt auswählen», so Teamchef Angerer.

Zur Vorbereitung auf die kommende Saison wird Schnitzelalm Racing beim Finale des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring mit zwei Mercedes-AMG GT3 an den Start gehen, die in Kooperation mit Arnold NextG eingesetzt werden. Marcel Marchewicz und Moritz Wiskirchen sowie Christer Jöns und Luca Arnold teilen sich hier die Cockpits. In den nächsten Monaten wird die Testarbeit mit der Teilnahme an den sechs Veranstaltungen der GT Winter Series (Januar – März 2024) dann noch weiter ausgedehnt und intensiviert.

Neben dem anvisierten DTM-Engagement steht bereits fest, dass Schnitzelalm Racing 2024 auch bei den 24h Nürburgring wieder an den Start gehen wird. Zudem kommen zwei Mercedes-AMG GT3 entweder im ADAC GT Masters oder im GTC Race zum Einsatz.

«In den nächsten Wochen wird sich final entscheiden, welche Serie die beiden Mercedes-AMG GT3 bestreiten werden. Was das 24h-Rennen angeht, haben wir aus diesem Jahr noch eine Rechnung offen, die wir gerne begleichen wollen», erläutert Angerer weiter.

Nachwuchsförderung wird bei Schnitzelalm Racing weiter großgeschrieben.

Marcel Marchewicz ist nur eines von vielen Beispielen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit von Schnitzelalm Racing in den vergangenen Jahren. So kämpft aktuell auch Jay Mo Härtling als Bestandteil der Young Driver Academy um das begehrte GT3-Fördercockpit im GTC Race 2024. Vor dem entscheidenden Saisonfinale auf dem Nürburgring (13.-15.10.2023) liegt er nach einer starken Saison auf der zweiten Position in der GT4-Meisterschaft und hat damit gute Karten, sich einen Platz für den GT3-Sichtungslehrgang zu sichern. Zudem greifen Joel Mesch und Tim Neuser als Tabellenführer nach der Meisterschaft im GT60 powered by Pirelli.

«Die Zusammenarbeit mit Jay Mo, Joel, Tim sowie Enrico Förderer, der ebenfalls eine tolle Entwicklung genommen hat, macht unheimlich viel Spaß. Es ist schön mitzuerleben, wie sie sich allesamt von Rennen zu Rennen immer weiter steigern. 2024 werden wir die Schnitzelalm Young Driver Academy im GT4-Bereich des GTC Race daher auch weiter fortsetzen. Interessierte Nachwuchsfahrer können gerne mit uns in Kontakt treten und bereits von Januar-März 2024 zur Vorbereitung auf die neue Saison die GT Winter Series absolvieren», erläutert Thomas Angerer abschließend.