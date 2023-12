DTM eSports Championship 2024 startet mit VIP-Rennen

Mit einem VIP-Rennen auf der Essen Motor Show wird die DTM eSports Championship 2024 gestartet. DTM-Fahrer Sandro Holzem und Sidney Hoffmann sind unter anderem am Start.

Die DTM gibt 2024 auch wieder virtuell Vollgas mit der DTM eSports Championship 2024. Bevor die Simracing-Meisterschaft im Januar 2024 an den Start geht, gibt es bei einem VIP-Rennen auf der Essen Motorsport Show am 2. Dezember einen Vorgeschmack auf die virtuelle Serie. Auf dem Stand des ADAC in Halle 3 tritt dann ab 14.30 Uhr ein Feld aus 12 Rennfahrern aus DTM und ADAC GT4 Germany, Influencern und Fahrern aus der RaceRoom-Community an. Das Rennen ist auch im Livestream unter youtube.com/DTM zu sehen. Besucher der Essen Motorshow können die Simulatoren mit der DTM Experience von RaceRoom während der gesamten Messe selbst kostenlos ausprobieren.

Zum Feld beim VIP-Rennen am Samstag zählen unter anderen Moderator und Influencer Sidney Hoffmann, DTM-Fahrer Sandro Holzem, ADAC GT4 Germany-Vizechampion Dennis Bulatov, ADAC GT4 Germany-Fahrer Nico Hantke, Rennfahrerin Patricija Stalidzane sowie Drifter Steve „Baggsy“ Biagioni. Drei Fahrer aus der Community von RaceRoom haben sich im Vorfeld in einem Onlinewettbewerb für das Rennen qualifiziert.

Das VIP-Rennen dient als Kickoff für die DTM eSports Championship 2024. Für die können sich Simracer ab Januar qualifizieren, von Anfang März bis Ende April wird dann in insgesamt sechs Meisterschaftsläufen der DTM eSports Champion 2024 ermittelt.

Tickets für die Essen Motor Show sind ausschließlich online verfügbar. Das Tagesticket für Erwachsene kostet 20 Euro, ermäßigte Tickets sind für 17 Euro erhältlich. ADAC Mitglieder erhalten im Vorverkauf 3 Euro Rabatt auf die Tageskarte, alle Information zu dem Angebot gibt es unter: adac.de/mitgliedschaft/vorteilswelt/details/essen-motor-show/3506.

