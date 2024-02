Comtoyou Racing arbeitet an Aston Martin-Programm 07.02.2024 - 08:41 Von Jonas Plümer

© Comtoyou Racing Comtoyou Racing bei Testfahrten mit dem neuen Aston Martin Vantage GT3

Der Start des neuen Aston Martin Vantage GT3 in der DTM-Saison 2024 ist weiterhin nicht vom Tisch! Die belgische Mannschaft, die 2024 zur britischen Marke wechselt, arbeitet weiterhin an einem möglichen Start in der DTM.