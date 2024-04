Vor DTM-Saisonstart: 7 Fakten über Ben Dörr

Vor dem DTM-Saisonstart in Oschersleben stellen wir euch die diesjährigen Piloten einmal genauer vor. Ben Dörr spricht über seine Ziele für die anstehende Saison und welcher McLaren-Pilot seine Legende ist.

Ben Dörr steigt in diesem Jahr neu in die DTM ein. Der 19-jährige Hesse konnte bislang Erfahrung in der ADAC GT4 Germany und auf er Nürburgring-Nordschleife sammeln und wird nun einen Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 piloteren.

7 Fakten mit Ben Dörr:

Das Ziel für die DTM-Saison:

Vor allem Erfahrungen sammeln und vielleicht schon am Ende der Saison einen Platz im vorderen Mittelfeld erzielen

Meine Go-To Beschäftigung abseits der Rennstrecke:

Fahrradfahren, Rennsimulator

Die nervigste Angewohnheit von mir:

Spontanität

An diesen Rennfahrer denke ich beim Wort „Legende“ zuerst:

Lando Norris

Wenn ich nicht Rennfahrer geworden wäre, wäre ich jetzt:

Mechaniker

Was mein Teamchef nicht über mich erfahren sollte:

Meine Vorliebe für Süßigkeiten

Mein erstes DTM-Erlebnis:

Wenn wir nicht selbst auf der Rennstrecke waren und Rennen gefahren sind, habe ich mit meinem Vater und Bruder im Wohnzimmer die DTM verfolgt