Vor DTM-Saisonstart: 7 Fakten über Lucas Auer

Vor dem DTM-Saisonstart in Oschersleben stellen wir euch die diesjährigen Piloten einmal genauer vor. Lucas Auer verrät, dass er keine nervige Angewohnheit hat und das Niki Lauda seine persönliche Legende ist.

Mit neun Rennsiegen ist Lucas Auer einer der erfolgreichsten aktiven Piloten in der DTM. Auch in diesem Jahr wird der Österreicher erneut in der Rennserie antreten. Für WINWARD Racing geht Auer mit einem Mercedes-AMG GT3 an den Start.

7 Fakten mit Lucas Auer:

Das Ziel für die DTM-Saison:

Gewinnen

Meine Go-To Beschäftigung abseits der Rennstrecke:

Skifahren, wandern, klettern

Die nervigste Angewohnheit von mir:

Da gibt es keine ;-)

An diesen Rennfahrer denke ich beim Wort „Legende“ zuerst:

Niki Lauda

Wenn ich nicht Rennfahrer geworden wäre, wäre ich jetzt:

Gute Frage …

Was mein Teamchef nicht über mich erfahren sollte:

Der Teufel weiß alles ;-)

Mein erstes DTM-Erlebnis:

Red Bull Ring 2012