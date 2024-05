DTM: Haupt Racing Team gleich dreifach bestraft

Das Haupt Racing Team hat gleich drei administrative Verstöße gegen die neuen Testregularien der DTM gemacht. Die Quittung ist klar: Der Mercedes-Rennstall bekommt drei Geldstrafen verdonnert.

Drei Strafen gegen das Haupt Racing Team! Der Mercedes-Rennstall hat im Vorfeld der Veranstaltung auf dem Lausitzring gegen die Testregularien der DTM, die zu dieser Saison verschärft wurden, verstoßen. Das Team aus Drees unterlief dabei bei gleich drei Testfahrten ein administrativer Fehler, der zu Geldstrafen führte.

Am 3. Mai nahm der Rennstall am Test der Nürburgring Endurance Serie auf der Nürburgring-Nordschleife teil, was am 29. April um 18:13 Uhr im DTM Sporting Board angefragt wurde. Dies ist ein Verstoß gegen die entsprechenden Testregularien der DTM.

Am 17. Mai nahm der Haupt-Rennstall zudem bei einer Fahrveranstaltung auf dem Flugplatz Mendig teil, was das Team am selben Tag um 14:36 Uhr angefragt hat, dabei aber nicht die 5-Tages-Frist eingehalten hat.

Vor der Veranstaltung auf dem Lausitzring absolvierte das Mercedes-Team am 23. Mai zudem einen Rollout auf dem Flugplatz Falkenberg-Lönnewitz. Die Anfrage wurde allerdings erst am 21. Mai um 15:35 Uhr getätigt, was ein weiterer Frist gegen die 5-Tages-Frist war.

Für jeden Verstoß muss das Team jeweils 500 € Strafe zahlen.