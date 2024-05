DTM-Pilot Clemens Schmid mit kurzfristigem WEC-Debüt

DTM-Pilot Clemens Schmid feiert an diesem Wochenende in Spa-Fracorchamps sein Debüt in der Langstreckenweltmeisterschaft. Der Österreicher wird für Akkodis ASP einen Lexus RC F GT3 pilotieren.

Clemens Schmid feiert in Spa-Francorchamps sein Debüt in der FIA WEC. Der Österreicher wird für Akkodis ASP einen Lexus RC F GT3 steuern. In der französischen Mannschaft ersetzt der DTM-Pilot kurzfristig Timur Boguslavskiy.

Boguslavskiy, der in den letzten Jahren in der GT World Challenge Europe Erfolge einfahren konnte, fällt aufgrund von Krankheit aus.

Schmid wird sich das Fahrzeug mit der Startnummer #78 mit Ritomo Miyata und Arnold Robin teilen. Seit 2022 fährt der Österreicher in der DTM und konnte auch in der GT World Challenge Europe und im ADAC GT Masters Erfahrung sammeln. In diesem Jahr startet der Tiroler für Dörr Motorsport mit einem McLaren 720S GT3 in der DTM.

Der Einstand von Schmid ist bereits die zweite Umbesetzung mit DTM-Bezug für das Rennwochenende auf der Ardennenachterbahn. Normalerweise geht DTM-Ass Kelvin van der Linde anstelle dem Toyota-Werksfahrer Ritomo Miyata in der FIA WEC an den Start. Doch van der Linde wird an diesem Wochenende in Berlin in der Formel E starten und wird somit nicht das Rennen auf dem Traditionskurs in Belgien bestreiten können.